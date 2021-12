Lozano, solo spavento: i tempi di recupero. Con l’Empoli quattro rientri

Hirving Lozano sta bene, per lui tanto spavento e la rottura di un dente, tempi di recupero brevi. Con l’Empoli ci saranno anche Fabian e Anguissa. Ha rischiato tanto Lozano nello scontro con il Leicester, il messicano ha perso l’equilibrio e si è scontrato con un avversario senza alcuna protezione per il volto. Il Napoli ha trasportato il calciatore immediatamente in ospedale e gli esami strumentali hanno escluso la rottura del setto nasale. Il report medico ufficiale per Lozano è: “Trauma cranico-facciale non commotivo“.

Napoli: infermeria, buone notizie per Spalletti

I tempi di recupero per Lozano saranno brevi. Il calciatore può essere a disposizione già con l’Empoli, ma le sue condizioni saranno valutate nel corso dei prossimi giorni. Sicuramente per lui c’è stato tantissimo spavento, anche perché la botta è stata molto violenta. Per fortuna niente di molto grave per il messicano che è rientrato a casa dopo la visita all’ospedale Cardarelli.

In tema di recuperi arrivano buone notizie per Spalletti dall’infermeria. In vista della gara con l’Empoli il Napoli ritrova quattro pedine fondamentali: Fabian Ruiz, Politano, Anguissa e Insigne (su cui insistono tante voci di calciomercato). Sicuramente può fare un sorriso Spalletti che ha vinto la partita col Leicester con tantissimi calciatori assenti, con i reparti ridotti all’osso tanto che nel finale Di Lorenzo si è dovuto adattare come mediano di centrocampo. Il recupero di Anguissa e Fabian Ruiz a centrocampo è tanta roba, anche perché col Leicester c’erano solo tre centrocampisti di ruolo a disposizione.

Politano potrebbe dare il cambio a Ounas, anche se dopo il gol bellissimo col Leicester sembra complicato toglierlo dal campo. Spalletti, dopo il tuffo al Maradona, ha qualche giorno di tempo per pensare alla formazione migliore, i recuperi gli daranno qualche scelta in più anche se le assenze di Osimhen e Koulibaly pesano ancora molto, ma di questi tempi meglio non lamentarsi.