Europa League: le possibili avversarie del Napoli, al sapore di Champions

Il Napoli si è qualificato per i play off di Europa League, gli azzurri sfideranno una delle retrocesse dalla Champions League. L’appuntamento per il sorteggio è in programma lunedì 13 dicembre alle ore 13 a Nyon. Il rigore sbagliato al 99′ dal Legia Varsavia contro lo Spartak Mosca, condanna il Napoli al secondo posto in classifica del suo girone. In virtù di questa posizione gli azzurri di Spalletti devono giocare un turno in più, una sfida complicatissima contro una delle squadre di Champions League che si sono piazzate terze nel loro girone. Il rischio Barcellona per il Napoli è dietro l’angolo, ma ci sono molte squadre forti.

Sorteggi Play Off Europa League: i criteri

Detto che i sorteggi si terranno lunedì 13 a Nyon, ecco i criteri: Al momento del sorteggio le squadre verranno accoppiate tenendo conto di un unico paletto: club dello stesso Paese non potranno affrontarsi. Le partite si disputeranno sotto forma di doppio confronto, con gare di andata e ritorno: le teste di serie giocheranno la gara di ritorno in casa.

Al sorteggio partecipano 16 squadre le 8 classifica al secondo posto di Europa League (teste di serie) ed 8 formazioni terze classificate dalla Champions League.

Ecco le possibili avversarie del Napoli per i play off di Europa League: Lipsia, Porto, Dortmund, Sheriff Tiraspol, Barcellona, Siviglia, Zenit.

Le data dell’Europa League

Le partite si giocheranno il 7 febbraio, mentre quelle di ritorno si giocano il 24 febbraio. Le squadre che sono teste di serie, come il Napoli, giocheranno la gara di andata fuori casa, mentre quella di ritorno sarà giocata allo stadio Diego Armando Maradona. Chi vince il turno di eliminazione, andrà a giocare contro una delle otto formazioni che si sono piazzate al primo posto nei rispettivi gironi di Europa League. Superare il turno non sarà semplice, ma il Napoli non ha paura e lo ha evidenziato anche Petagna al termine della sfida col Leicester.