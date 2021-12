Spalletti: “Scommessa con Elmas, dovevo mantenere la promessa. Gravissimo perdere Lozano”

Luciano Spalletti rivela di aver fatto una scommessa con Elmas alla fine del primo tempo di Napoli-Leicester: “Se segni mi tuffo”. Il tecnico del Napoli racconta il retroscena accaduto mentre si andava negli spogliatoi: “Elmas era triste per come stava andando la partita” dice Spalletti. Il Napoli era passato in vantaggio proprio grazie ad un gol di Elmas e quello di Ounas, poi era arrivata la rimonta del Leicester con il pareggio. “Ho detto ad Elmas che se avesse segnato mi sarei sdraiato a terra. Ho evitato di farlo nel corso della partita perché non era il caso, ma la brutta figura l’ho fatta dopo, al termine della gara (ride, ndr). Mi sono tuffato perché glielo avevo promesso. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, abbiamo giocato una partita di grande livello“.

Spalletti parla anche dell’infortunio di Lozano che è in osservazione all’ospedale Cardarelli: “Dobbiamo sentire il medico che dice. Scontri del genere nel calcio sono normali. Però bisogna capire qual è il suo quadro clinico. Perdere Lozano sarebbe davvero gravissimo per noi, abbiamo già tante assenze. Speriamo di recuperare anche Politano che nel pomeriggio ha avuto un problema con un virus intestinale ed era debilitato, per questo non ha giocato col Leicester“.