De Core: “Sostituto di Lozano? Un nome mi stuzzica. Riscatto definitivo per Simeone”

In merito alle prestazioni degli azzurri ai Mondiali, De Core dichiara: “Kim va in campo sempre, anche con 10′ di allenamento. E poi c’è tutto il tempo per ricalibrarsi fisicamente e rimontare i compagni dal punto di vista della preparazione. Non sono preoccupato da quelli che rientreranno dopo il mini-ritiro. Le altre? L’Inter è da temere, ma farei attenzione alla Juventus che sarà avvelenatissima al rientro. Se i nerazzurri perdessero contro il Napoli, metterebbero una pietra tombale sulla corsa Scudetto”.

Sul mercato in entrata del Napoli, rivela: “Il nome di Laurienté mi stuzzica il giusto per il dopo-Lozano. Il mercato è ancora dormiente, sarà molto condizionato nei prossimi periodo dopo il Mondiale. Mi stuzzica più come Giuntoli stia mettendo le basi per confermare alcune pedine come Simeone e altri. A breve ci sarà il riscatto definitivo dal Verona e il ragazzo se lo merita per quanto ha fatto vedere finora”.