Agresti bacchetta De Laurentiis: “Facile denunciare senza spiegare. Getta ombre sulla Serie A”

Stefano Agresti bacchetta Aurelio De Laurentiis dicendo che è facile denunciare senza spiegare: per lui getta ombre sulle Serie A

L’editorialista de La Gazzetta dello Sport Stefano Agresti risponde ad Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio Marte, ha parlato ai microfoni di Forza Napoli Sempre: “Aurelio De Laurentiis parla di un calcio malato? Vedo troppo la tendenza a trasformare il calcio in qualcosa di negativo. Certo, non è un modello esemplare di comportamento e lo stiamo vedendo anche con le notizie che stanno uscendo sulla Juventus, ma la Serie A muove quantità incredibili di denaro e, attraverso questo denaro, va avanti tutto lo sport nazionale. Insomma, indicare il calcio come male unico, secondo me, non è giusto, perché parliamo dell’azienda più importante del nostro paese. Il cinema, ad esempio, ha avuto tantissime perdite, e De Laurentiis è uomo di cinema”.

Agresti critica De Laurentiis perché non argomenta le denunce

Agresti ha poi proseguito: “Sulla vicenda Juventus vanno chiariti diversi aspetti. Non bisogna essere giustizialisti e non si deve arrivare, ora, a conclusioni affrettate”.

“Se mi piacerebbe sentire anche altro, da De Laurentiis? Denunciare le cose del calcio è facile per tutti, ma poi bisogna andare a fondo e spiegare. Quando hai qualcosa da denunciare, devi farlo in modo chiaro. Gettare ombre senza andare a fondo, da un certo punto di vista, è anche abbastanza facile. Quello che dici, insomma, devi essere in grado di sostenerlo”.