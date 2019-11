Lozano: “Momento difficile, possiamo venirne fuori” è stato uno dei pochi a parlare ieri sera insieme ad Insigne. Il messicano ha trovato il primo gol al San Paolo.

Intervistato dall’Uefa a fine partita il calciatore ha dimostrato tutta la sua soddisfazione per il gol e per la prestazione offerta. Le sue parole sono state intercettate prima che ci fosse l’ammutinamento negli spogliatoi.

Lozano gol

Il gol per il messicano è stata una sorta di rinascita, una prima prova delle sue qualità. Lozano: “Momento difficile, possiamo venirne fuori” così l’attaccante a fine partita ha commentato all’Uefa il momento del Napoli reduce dal pareggio con il Salisburgo, che permette alla squadra di Ancelotti con 3 punti di qualificarsi agli ottavi di Champions League. “Sono contento per il gol e la prestazione, no vogliamo qualificarci ed andare avanti in questa competizione” ha detto Lozano aggiungendo: “Abbiamo creato tanto, ma anche la sfortuna ci ha remato contro con i due pali colpiti. In ogni caso questo pareggio ci permette di guardare con ottimismo al futuro. Ora guardiamo al campionato, stiamo già pensando al Genoa”.

L’ammutinamento

Le parole di Lozano sono state pronunciate prima che la squadra negli spogliatoi chiedesse alla società di annullare il ritiro. Permesso non concesso, innescando di fatto il caos. Ancelotti si è schierato dalla parte dei calciatori, ma ha fatto ritorno nel ritiro di Castel Volturno mentre la squadra compatta ha deciso di rientrare alle proprie abitazioni. Oggi tutti si dovranno ritrovare a Castel Volturno, dove pare sia annunciata anche la presenza del presidente Aurelio De Laurentiis. Resta l’ammutinamento dei calciatori che potrebbe portare ad una reazione anche molto pesante da parte della società. La SSC Napoli non ha ancora comunicato ufficialmente la propria posizione, ma inevitabilmente in giornata dovrà arrivare qualche notizia perché quanto accaduto nel ventre del San Paolo ha pochissimi precedenti.