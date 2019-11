Gazzetta – Gruppo unito nel dissenso alla società: “No al ritiro”

Il gruppo di giocatori si è schierato unito nel dissenso alla società: “No al ritiro” hanno detto nello spogliatoio, facendo poi ritorno alle proprie abitazioni.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Gazzetta dello Sport i giocatori sono stati compatti nel ‘rivoltarsi’ contro la SSC Napoli. Aveva chiesto di annullare il ritiro, ma la proprietà è stata netta ed ha mantenuto la posizione, innescando la reazione dei giocatori.

Ammutinamento Napoli

Quello che c’è stato negli spogliatoi del San Paolo dopo la sfida con il Salisburgo può essere definito come un vero e proprio ammutinamento. Il gruppo azzurro si è unito nel dissenso alla società. “No al ritiro” hanno detto i calciatori chiedendo di poter ritornare a casa, permesso negato dalla SSC Napoli. Gazzetta dello Sport racconta dell’episodio e raccontando di una decisione “a sorpresa, che ha trovato l’assenso di Carlo Ancelotti che per evitare commenti a caldo ha preferito non presentarsi in conferenza stampa, prima di recarsi a Castel Volturno con il suo staff. Una decisione che racconta uno scontro in atto tra allenatore e giocatori contro il presidente”. Secondo quanto riferito dalla rosea i calciatori sono stati compatti nella decisione da Allan a Callejon, passando per Mertens, Insigne e Koulibaly hanno fatto sapere di non voler rispettare quanto imposto dal presidente.

Frenesia in campo

La voglia di dimostrare la propria forza, di dare un segnale chiaro alla società si è vista anche in campo. Il Napoli in molti casi è apparso frenetico, lo stesso Koulibaly in occasione del rigore ha affondato la scivolata quando avrebbe potuto accompagnare tranquillamente il calciatore. E’ stato forse quello il primo segnale di una voglia di ‘strafare’ per dimostrare a De Laurentiis che aveva sbagliato ad imporre il ritiro. La frenesia si è vista durante tutta la partita, con i tantissimi passaggi sbagliati e tante cose fatte in fretta. Una vittoria forse avrebbe potuto far cambiare le carte in tavola, mentre il pareggio non ha forse portato all’obiettivo della squadra.