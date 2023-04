In Messico sicuri: Lozano lascia Napoli, vuole il Psv

Calciomercato Napoli, le novità di oggi su Hirving Lozano che può tornare al Psv, squadra da cui lo ha acquistato il Napoli.

Fox Sport in Messico lancia la notizia che viene confermata anche da alcuni sito di calciomercato olandesi. L’attaccante del Napoli pensa ad un rientro al Psv, squadra che lo ha lanciato e da quale la SSCN di Aurelio De Laurentiis lo ha acquistato per 40 milioni di euro. In quel caso fu Carlo Ancelotti a spingere per l’arrivo del messicano, dopo un’estate intera a rincorrere James Rodriguez del Real Madrid.

Napoli Calciomercato: Psv su Lozano

Uno dei problemi da superare per il rientro in Olanda di Lozano è l’ingaggio visto che il calciatore percepisce 4,5 milioni di euro a stagione. Il Napoli deve fare una valutazione profonda a fine stagione su Lozano che ha un contratto fino al 2024, quindi se non viene venduto e non rinnova il contrato (improbabile ndr) rischia di poter andare via a parametro zero a giugno 2024.

In Messico sono sicuri che Lozano vuole il Psv, per tornare ad essere protagonista assoluto, mentre in maglia azzurro è stato sempre un comprimario, praticamente sempre in ballottaggio con Politano. Al suo posto il Napoli può puntare Asensio. Il 27enne giocatore del Real Madrid a fine stagione si svincola a parametro zero e potrebbe essere un colpo di esperienza e qualità per la squadra di Spalletti, allenatore che De Laurentiis vuole tenere sulla panchina degli azzurri.