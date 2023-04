Juventus-Napoli: Allegri due cambi di formazione, Spalletti cambia in attacco

Juventus-Napoli le ultime novità sulle formazioni da Sky: Allegri lancia Rugani e Soulè, Spalletti punta su Lozano e Olivera.

Juve e Napoli si sfidano questa sera alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Una partita che vale moltissimo per entrambe le formazioni. I bianconeri possono superare la Lazio al secondo posto, in attesa di conoscere l’esito della Corte Federale sulle penalizzazioni. Mentre il Napoli vincendo con la Juventus, avrebbe domenica prossima il primo match point scudetto.

Sky – Formazioni Juventus-Napoli

Allegri è pronto a fare due cambi importanti tra le fila dei bianconeri. In difesa il trio di centrali sarà composto da Gatti, Rugani e Danilo, quindi fuori Bremer, in porta Szczesny. A centrocampo Rabiot, Locatelli e Miretti sono i centrali, con Kostic a sinistra e Cuadrado a sinistra. In attacco novità assoluta con Soulé e Milik.

Ecco la probabile formazione della Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo, Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé; Milik,

Nella formazione del Napoli ci sono cambi obbligati per Spalletti. Fuori Mario Rui, Rrahmani e Politano per infortunio. In porta c’è Meret, con Di Lorenzo a destra e Kim con Juan Jesus che resta titolare con Olivera a sinistra. Dubbio a centrocampo dove Elmas e Ndombele si sfidano per prendere il posto di Zielinski. Anguissa e Lobotka sono sicuri di un posto da titolare. In attacco pronto il tridente: Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Ecco la probabile formazione del Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguisa, Lobotka, Elmas; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.