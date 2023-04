Tuttosport -Spalletti dribbla tutti, perché ha saltato la conferenza stampa Juve-Napoli

Juventus-Napoli Serie A – Luciano Spalletti ha saltato la conferenza stampa, al suo posto ha parlato Giacomo Raspadori alla radio ufficiale.

Il tecnico del Napoli non si è presentato davanti ai microfoni della stampa, nonostante ci fosse molto da parlare. Non solo dell’eliminazione in Champions League, ma anche della sfida difficile con la Juventus e magari anche di un contratto che sta scadendo e che De Laurentiis vuole rinnovare.

Juve-Napoli: perché Spalletti non ha parlato in conferenza stampa

Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, c’è un motivo per cui Spalletti si è presentato a Castel Volturno in conferenza stampa: “Ieri Spalletti ha rinunciato alla conferenza stampa prepartita, probabilmente per

evitare domande fastidiose su Milan-Napoli e anche per non dare indicazioni sullo schieramento anti-Juve, nel quale non saranno presenti i due recenti infortunati Mario Rui e Politano“.

Spalletti oggi sarà chiamato a ‘parlare’ sul campo, così come i suoi giocatori. Raspadori ha detto che la squadra si è già rialzata dopo la sconfitta con il Milan in Champions League. Il gruppo vuole reagire immediatamente con una prestazione sontuosa. La sfida con la Juventus è uno stimolo in più per fare bene e per dare un’altra sterzata decisiva al campionato di Serie A, ancora di più dopo la sconfitta della Lazio di Maurizio Sarri.