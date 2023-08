Retroscena Napoli: Lozano e Demme si allenano a parte, il messicano era pronto al trasloco

Lozano e Demme si sono allenati ancora a parte. Lozano ha il trasloco già pronto per l’Olanda ma è bloccato dalla questione stipendi.

CALCIOMERCATO NAPOLI.Emergono retroscena sul calciomercato del Napoli da un’indiscrezione del Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, Hirving Lozano e Diego Demme si sono allenati ancora a parte nella sessione pomeridiana di mercoledì.

Entrambi sulla lista dei partenti, il messicano ha addirittura già preparato il trasloco pronto a partire per l’Olanda e firmare con il PSV Eindhoven. Tuttavia, secondo il CorSport, la questione stipendi sta frenando la sua partenza.

Il Napoli vorrebbe che Lozano rinunciasse a percepire le ultime mensilità, ma il giocatore non sembra d’accordo. Un braccio di ferro che sta ritardando il via libera definitivo al suo trasferimento dopo l’accordo raggiunto con il PSV.

Situazione dunque ancora bloccata per Lozano, che si allena a parte e attende novità sul fronte cessione. Stesso discorso per Demme, separato in casa e vicino all’addio, ma anche lui ancora agli ordini di Garcia nonostante le voci di mercato.