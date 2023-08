Real Madrid, Butragueno Elogia il Napoli: ‘Osimhen e Kvaratskhelia giocatori fantastici”

Butragueno, dirigente del Real Madrid, parla del Napoli come un avversario temibile in Champions League e loda Osimhen e Kvaratskhelia.

CALCIO NAPOLI. Emilio Butragueno, ex attaccante e attuale direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, ha condiviso le sue impressioni sul sorteggio dei gironi di Champions League. Il Real Madrid è stato inserito nel girone C insieme a Napoli, Braga e Union Berlino, e Butragueno ha avuto parole di elogio per la squadra partenopea.

Napoli, un Avversario da non Sottovalutare

“Il Napoli è un avversario molto pericoloso, dobbiamo stare molto attenti perché hanno calciatori di enorme talento. Bisognerà dare il massimo per cercare di superarli. Sappiamo che è una sfida estremamente difficile,” ha detto Butragueno.

Elogi per Osimhen e Kvaratskhelia

Rispondendo a una domanda specifica sui talenti del Napoli, Butragueno ha elogiato Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. “Sono calciatori stupendi, ma sono calciatori del Napoli,” ha affermato, chiudendo qualsiasi speculazione sul possibile interesse del Real Madrid per i due giocatori nel prossimo calciomercato.

Nessun Movimento di Mercato

Butragueno ha anche chiuso la porta a ulteriori movimenti di mercato per il Real Madrid in questa finestra. “Per quanto riguarda il calciomercato, non ci sarà nulla da qui alla fine. Siamo felici con la rosa che abbiamo e come ho detto questa finestra è chiusa,” ha concluso.

Le parole di Butragueno aggiungono un ulteriore elemento di interesse al già appassionante girone C di Champions League. Mentre il Real Madrid è tradizionalmente visto come uno dei favoriti, il rispetto mostrato per il Napoli indica che la squadra italiana potrebbe essere un ostacolo significativo sulla strada dei Blancos verso la fase ad eliminazione diretta.