Lozano “A Napoli con Gattuso piangevo disperato”

Hirving Lozano, ex attaccante del Napoli, ha parlato della sua esperienza con gli azzurri, soffermandosi in particolare su Gattuso.

L’ex attaccante del Napoli Hirving Lozano ha rilasciato dichiarazioni forti sulla sua esperienza in azzurro nel programma “Hugo Sànchez Presenta”.

Soprattutto il primo anno con Gattuso è stato complicato: “Era terribile, piangevo disperato con mia moglie. Non capivo perché non mi facesse giocare nonostante fossi migliore di tanti”, le parole del messicano.

Lozano era arrivato a Napoli con Ancelotti, ma dopo l’esonero del tecnico è iniziato il periodo no: “Gattuso non mi conosceva, non sapeva nemmeno dove giocavo, ma non mi aveva chiesto niente. Sai, quando fai il calciatore che ci sono momenti in cui dici: ‘Wow! Le cose vanno male’.

Ma le cose non cambiavano. Non giocavo e non capivo il motivo. Stavo sempre in panchina e fu allora che dissi: c’è qualcosa qui… Quell’anno fu terribile, piangevo con mia moglie disperato. Ti rendi conto che sei migliore di tanti lì e ti chiedi perché non mi fa giocare?

Mi ci è voluto molto lavoro nel dialogo: dopo ha iniziato a parlarmi di più, perché non mi conosceva, anche se nel primo anno non scambiavamo nemmeno una parola. Poi si è avvicinato e nel secondo anno il suo staff tecnico mi ha parlato”.

Ci sono voluti mesi di lavoro per guadagnarsi la fiducia di Gattuso, col quale il dialogo è migliorato nella seconda stagione: “All’inizio non scambiavamo nemmeno una parola“. Un’esperienza che ha segnato Lozano, nonostante lo scudetto poi vinto.