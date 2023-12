Osimhen discute con Ostigard a fine gara: ecco cosa è successo

Victor Osimhen esplode dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone: discussioni accese e tensioni nel Napoli.

Una serata decisamente amara per il Napoli, che ha subito una dolorosa eliminazione dalla Coppa Italia e una sconfitta pesante contro il Frosinone. La rete avversaria si è iniziata a materializzare poco dopo l’ingresso in campo di Victor Osimhen, e sembra che il bomber nigeriano non abbia affatto gradito la situazione.

Il 0-4 a favore del Frosinone è stato un duro colpo per la squadra partenopea, e Osimhen ha espresso la sua frustrazione in maniera chiara e evidente. Secondo gli inviati di Mediaset Infinity presenti a Fuorigrotta, dopo il triplice fischio finale, Osimhen si è inginocchiato a centrocampo, lo sguardo incredulo dipinto sul volto.

Subito dopo, il numero nove del Napoli si è diretto verso la panchina con passo deciso, avviando una discussione concitata con Leo Ostigard e altri compagni di squadra. La tensione nell’aria era palpabile, con la mimica e la gestualità di Osimhen che trasmettevano tutto il nervosismo e la delusione del giocatore.

“Osimhen si è lasciato andare a un confronto acceso con Ostigard,” hanno riferito gli inviati di Mediaset Infinity. “La sua espressione e i gesti dimostravano chiaramente la sua frustrazione per la sconfitta netta e inaspettata contro il Frosinone. Sembrava che il bomber nigeriano non potesse contenere la sua rabbia e il suo disappunto.”