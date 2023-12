LIVE – Coppa Italia, Napoli-Frosinone 0-2: clamoroso errore di Di Lorenzo, CASO raddoppia!

Napoli-Frosinone, Live: Turnover in vista e sorprese tattiche negli ottavi di finale di Coppa Italia. Diretta e aggiornamenti in tempo reale.

La tensione è palpabile al Maradona, dove Napoli e Frosinone si sfideranno agli ottavi di Coppa Italia con l’obiettivo di accedere ai quarti di finale. La partita si preannuncia carica di emozioni, con i due allenatori, Walter Mazzarri e Eusebio Di Francesco, pronti a scendere in campo con formazioni rinnovate e qualche sorpresa tattica.

Turnover in casa Napoli: Mazzarri rivoluziona la squadra

Il Napoli di Mazzarri si presenta dopo due vittorie consecutive con Braga e Cagliari, con l’obiettivo di allungare a tre le vittorie al Maradona e prepararsi al meglio per l’importante sfida con la Roma. Il turnover sembra inevitabile, considerando lo sforzo degli ultimi incontri e le numerose partite ravvicinate. Il tecnico ha avuto poco tempo per valutare il recupero fisico dei titolari, cercando di bilanciare la necessità di dare spazio a chi ha avuto poche opportunità con la conferma dei giocatori chiave.

Mazzarri dovrà fare i conti con alcune assenze importanti. Oltre a Elmas, anche Anguissa è fuori per infortunio, insieme ad un tassello fondamentale come Zielinski. Il terzetto di centrocampo vedrà quindi Cajuste e Gaetano affiancare Demme, pronto a sorprendere. In attacco, spazio al tridente composto da Raspadori, Lindstrom e l’inamovibile Simeone al centro. In difesa, riposo per Di Lorenzo, con Zanoli pronto a prendere il suo posto accanto a Ostigard, Natan e Mario Rui.

Frosinone, Di Francesco punta sul cambio di assetto tattico

Dall’altra parte, Eusebio Di Francesco sembra intenzionato a sorprendere con un cambio di assetto tattico. Si prospetta uno schieramento a 3 dietro, con Okoli, Lusuardi e Monterisi. Ai lati, Kvernadze e Garritano dovranno garantire ampiezza e flessibilità. In mediana, Barrenechea e Bourabia saranno affiancati da Brescianini, con la coppia Cheddira-Caso in attacco. Una scelta che rinuncia alle ali, seguendo l’impronta della vittoria contro l’Atalanta.

La posta in palio è alta, con la vittoria che garantirà l’accesso ai quarti di finale contro la vincente tra Juventus e Salernitana. In caso di successo, il Napoli giocherebbe in casa in gara unica, avendo il privilegio di essere la testa di serie n.2 della competizione. Nella proiezione della semifinale, Lazio e Roma sono le avversarie designate nel lato destro del tabellone, mentre sull’altro versante ci sono le big Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan.

Come seguire la partita in diretta

Per gli appassionati che non possono essere presenti allo stadio, l’opportunità di seguire il match è garantita dalla trasmissione in diretta su Canale 5. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari, mentre il commento tecnico sarà a cura di Massimo Paganin.

Inoltre, Mediaset trasmetterà integralmente l’intera competizione, offrendo agli spettatori l’opzione di seguire la sfida anche in streaming gratuito tramite Mediaset Play. La piattaforma è accessibile sia attraverso il sito ufficiale su PC che tramite app su dispositivi mobili e smart TV. Gli appassionati possono sintonizzarsi anche sul sito sportmediaset.it per seguire il match in diretta streaming.

Napoli-Frosinone, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrom, Simeone, Raspadori. Allenatore: Walter Mazzarri. A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Osimhen, Rrahmani, Politano, Di Lorenzo, Zerbin, Russo, D’Avino, Lobotka, Kvaratskhelia.

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Okoli, Monterisi, Lusuardi; Kvernadze, Bourabia, Barrenechea, Brescianini, Garritano; Cheddira, Caso. Allenatore: Eusebio Di Francesco. A disposizione: Frattali, Turati, Romagnoli, Baez, Lulic, Kaio Jorge, Gelli, Soulé, Lirola, Harroui, Oyono, Ibrahimovic.

Napoli-Frosinone, diretta LIVE primo tempo

1′ – Partiti! L’arbitro Abisso dà il via alle danze.

2′ – Ospiti subito in avanti, ci prova Cheddira con una conclusione fuori dallo specchio della porta.

5′ – Caso cerca un tiro-cross che non impegna particolarmente Gollini.

8′ – Intervento irregolare di Barrenechea su Gaetano. Primo calcio di punizione del Napoli.

10′ – Frosinone deciso e aggressivo in questo avvio di gara.

13′ – Doppio corner battuto da Kvernadze. Attenta la difesa del Napoli che riparte in contropiede. Il Frosinone, con grande velocità, si ricompatta bene.

14′ – LINDSTROM protagonista con una conclusione di potenza, gran parata di Celofolini.

15′ – Ancora Napoli in avanti! Cross di LINDSTROM sporcato da un difensore avversario, Simeone non riesce a concludere in porta.

21′ – Raspadori va alla conclusione e colpisce il palo esterno!!

28′ – CASO!! Salva Ostigard in calcio d’angolo.

33′ – Azione pericolosa del Frosinone con Cheddira, salva Mario Rui! Posizione di offside dell’ attaccante.

35′ – Erroraccio della difesa del Frosinone, ne approfitta il Cholito Simeone che rompe il ghiaccio e segna l’1-0!!!

38′ – Valutazione del VAR per un tocco di LINDSTROM in fase di costruzione. Gol annullato.

42′ – Primo cartellino giallo per Bourabia per trattenuta su Gaetano.

44′ – Ripartenza Frosinone, prova la conclusione a giro Garritano. Palla lontana dallo specchio della porta.

45′ – Tre minuti di recupero.

45′ + 1′ – Calcio di punizione Napoli battuto da Raspadori!!!! Gran parata!

45′ – Fine primo tempo. Squadre a riposo sul punteggio di 0-0.

IL SECONDO TEMPO

46′ – Si riparte al Maradona dal punteggio fisso sullo 0-0 e il primo cambio per il Frosinone. Entra Lirola al posto di Kvernadze.

49′ – Ci prova CASO!! Tiro centrale, parata attenta di Gollini.

51′ – Raspadori! Controllo difficile di fronte al portiere, bravo Monterisi. Poi palla fuori misura per Simeone.

52′ – Calcio di Punizione Napoli. PALO PIENO di Mario Rui!!!!

58′ – LINDSTROM dalla destra! Prova a mettere in mezzo un cross dopo una bella ripartenza azzurra, ma la difesa intercetta in calcio d’angolo.

63′ – E’ il momento di Osimhen e Kvaratskhelia al posto di Simeone e Raspadori.

64′ – Clamoroso FROSINONE in vantaggio! Barrenechea su calcio d’angolo beffa Gollini con un colpo di testa non proprio irresistibile.

66′ – Frosinone 2-0!!! Clamoroso errore di Di Lorenzo, Caso ne approfitta e insacca alle spalle di Gollini .