4 Novembre 2025

Lorenzo Lucca provato difensore centrale: Conte ha trovato il nuovo ruolo | Da attaccante non giocherà più 1 minuto

Lorenzo Gulotta 4 Novembre 2025
Lorenzo Lucca provato difensore centrale: Conte ha trovato il nuovo ruolo | Da attaccante non giocherà più 1 minuto

lucca-lapresse-napolipiu

L’ex calciatore di Palermo e Udinese potrebbe aver definitivamente trovato la propria posizione nello scacchiere di Conte.

Nelle ultime ore è emersa una voce curiosa che riguarda Lorenzo Lucca, attaccante attualmente in forza al Napoli. Secondo alcune indiscrezioni, Antonio Conte lo avrebbe provato in un ruolo del tutto inedito: quello di difensore centrale. Una scelta che ha sorpreso molti addetti ai lavori.

Conte, che spesso ha reinventato posizioni ai giocatori, potrebbe vedere in Lucca caratteristiche utili anche in fase difensiva. La sua struttura fisica imponente, il senso della posizione e la capacità di giocare di testa lo renderebbero potenzialmente adatto a ricoprire un ruolo arretrato.

Il cambio di posizione non sarebbe legato a una bocciatura nel suo ruolo naturale di punta. Piuttosto, si parlerebbe di una prova tattica per sfruttare al meglio alcune qualità che potrebbero risultare preziose in contesti particolari di partita. In passato, Conte ha spesso sperimentato adattamenti simili.

Allo stesso tempo, è bene sottolineare che l’ipotesi di un Lucca difensore resta, per ora, puramente teorica. Nessuna indicazione ufficiale lascia intendere che l’attaccante verrà impiegato stabilmente in quella posizione. Si tratterebbe, semmai, di un esercizio tattico volto a migliorare la sua comprensione del gioco e la capacità di leggere le situazioni difensive. Un modo, insomma, per crescere come calciatore completo.

L’esperimento

Nel gruppo azzurro l’esperimento avrebbe comunque destato curiosità. I compagni, abituati a vederlo come terminale offensivo, avrebbero apprezzato la disponibilità di Lucca a mettersi alla prova in un compito diverso. L’atteggiamento positivo del giocatore è stato sottolineato da diversi osservatori interni.

In attesa di ulteriori sviluppi, la sensazione è che Conte stia semplicemente testando limiti e potenzialità della propria rosa. L’idea di trasformare Lucca in un difensore centrale potrebbe restare un episodio isolato o diventare un’intuizione da riprendere più avanti.

lucca-lapresse-napolipiu

Un nuovo scenario

Antonio Conte potrebbe sorprendere tutti con le sue intuizioni tattiche e Lucca potrebbe essere spostato in campo. L’attaccante potrebbe essere provato come difensore centrale, una mossa dettata dall’emergenza nel reparto arretrato. La sua fisicità, il gioco aereo e la capacità di leggere le traiettorie lo rendono un profilo interessante anche in fase difensiva.

Conte starebbe valutando seriamente l’ipotesi di utilizzarlo in quella posizione in situazioni di necessità. Da attaccante puro, Lucca potrebbe vedere ridursi drasticamente i minuti in avanti, ma guadagnare spazio in un ruolo inedito. L’idea è quella di impiegarlo come difensore centrale aggiunto nei finali di gara, quando c’è da proteggere il risultato o gestire le palle alte.

Altro

Hojlund (1)

Addio Hojlund, da oggi non ci servi più | Antonio Conte avverte l’ormai ex pupillo: è fuori da ogni turnazione

Marco Fanfani 3 Novembre 2025
de laurentiis-lapresse-napolipiu.com (2)

Ultim’ora: Napoli “retrocesso” al secondo posto d’ufficio | Arrivato ora lo statino ufficiale della Lega

Lorenzo Gulotta 3 Novembre 2025
Ivan Zaytsev

Riposa in pace, campione | La piscina gli è stata fatale: morto a soli 26 anni il rivale di sempre di Ivan Zaytsev

Marco Fanfani 3 Novembre 2025
Luciano Spalletti (LaPresse) Napolipiu

COMUNICATO UFFICIALE: “MI DIMETTO” | Dopo Spalletti c’è un altro colpo di scena: già finita l’avventura

Lorenzo Gulotta 3 Novembre 2025
Chiesa-GettyImages-Napolipiu.com

Ultim’ora: addio Federico Chiesa, è già finita la sua avventura in Inghilterra | Ora può fare quello che vuole

Lorenzo Gulotta 3 Novembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com

TEGOLA DALL’INFERMERIA – Stop per l’ennesimo top player dopo De Bruyne | Arrivato quest’anno anche lui

Lorenzo Gulotta 3 Novembre 2025

Ultimissime

Hojlund Napoli Genoa Serie A.jpg (3)

Gazzetta dello Sport: “Hojlund, questione di famiglia e di riscatto: il Napoli si affida al suo centravanti per ripartire in Champions”

redazione 4 Novembre 2025
lucca-lapresse-napolipiu

Lorenzo Lucca provato difensore centrale: Conte ha trovato il nuovo ruolo | Da attaccante non giocherà più 1 minuto

Lorenzo Gulotta 4 Novembre 2025
Elmas-Lipsia, l'agente: "Il vero motivo dell'addio al Napoli"

Napoli, torna Lobotka dal primo minuto: Conte rilancia anche Elmas e Gutierrez

redazione 4 Novembre 2025
Antonio Conte LaPresse Napolipiu

Conte carica il Napoli: «Difendo i miei ragazzi, restiamo compatti e batteremo l’Eintracht»

redazione 4 Novembre 2025
Hojlund (1)

Addio Hojlund, da oggi non ci servi più | Antonio Conte avverte l’ormai ex pupillo: è fuori da ogni turnazione

Marco Fanfani 3 Novembre 2025