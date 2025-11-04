Lorenzo Lucca provato difensore centrale: Conte ha trovato il nuovo ruolo | Da attaccante non giocherà più 1 minuto
L’ex calciatore di Palermo e Udinese potrebbe aver definitivamente trovato la propria posizione nello scacchiere di Conte.
Nelle ultime ore è emersa una voce curiosa che riguarda Lorenzo Lucca, attaccante attualmente in forza al Napoli. Secondo alcune indiscrezioni, Antonio Conte lo avrebbe provato in un ruolo del tutto inedito: quello di difensore centrale. Una scelta che ha sorpreso molti addetti ai lavori.
Conte, che spesso ha reinventato posizioni ai giocatori, potrebbe vedere in Lucca caratteristiche utili anche in fase difensiva. La sua struttura fisica imponente, il senso della posizione e la capacità di giocare di testa lo renderebbero potenzialmente adatto a ricoprire un ruolo arretrato.
Il cambio di posizione non sarebbe legato a una bocciatura nel suo ruolo naturale di punta. Piuttosto, si parlerebbe di una prova tattica per sfruttare al meglio alcune qualità che potrebbero risultare preziose in contesti particolari di partita. In passato, Conte ha spesso sperimentato adattamenti simili.
Allo stesso tempo, è bene sottolineare che l’ipotesi di un Lucca difensore resta, per ora, puramente teorica. Nessuna indicazione ufficiale lascia intendere che l’attaccante verrà impiegato stabilmente in quella posizione. Si tratterebbe, semmai, di un esercizio tattico volto a migliorare la sua comprensione del gioco e la capacità di leggere le situazioni difensive. Un modo, insomma, per crescere come calciatore completo.
L’esperimento
Nel gruppo azzurro l’esperimento avrebbe comunque destato curiosità. I compagni, abituati a vederlo come terminale offensivo, avrebbero apprezzato la disponibilità di Lucca a mettersi alla prova in un compito diverso. L’atteggiamento positivo del giocatore è stato sottolineato da diversi osservatori interni.
In attesa di ulteriori sviluppi, la sensazione è che Conte stia semplicemente testando limiti e potenzialità della propria rosa. L’idea di trasformare Lucca in un difensore centrale potrebbe restare un episodio isolato o diventare un’intuizione da riprendere più avanti.
Un nuovo scenario
Antonio Conte potrebbe sorprendere tutti con le sue intuizioni tattiche e Lucca potrebbe essere spostato in campo. L’attaccante potrebbe essere provato come difensore centrale, una mossa dettata dall’emergenza nel reparto arretrato. La sua fisicità, il gioco aereo e la capacità di leggere le traiettorie lo rendono un profilo interessante anche in fase difensiva.
Conte starebbe valutando seriamente l’ipotesi di utilizzarlo in quella posizione in situazioni di necessità. Da attaccante puro, Lucca potrebbe vedere ridursi drasticamente i minuti in avanti, ma guadagnare spazio in un ruolo inedito. L’idea è quella di impiegarlo come difensore centrale aggiunto nei finali di gara, quando c’è da proteggere il risultato o gestire le palle alte.