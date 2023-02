Lobotka sostituito, il bellissimo gesto di Spalletti che in pochi hanno visto

Stanislav Lobotka è stato sostituito al minuto 86 di Napoli-Cremonese, al suo posto Luciano Spalletti ha inserito Diego Demme.

Anche per Lobotka c’è stato un minimo di riposo durante la sfida Napoli-Cremonese. Il giocatore slovacco è forse l’unico vero insostituibile della rosa partenopea. Spalletti si affida a lui per far girare la squadra e non riesce a rinunciarci quasi mai, anche perché non ci sono altri giocatori con le sue caratteristiche.

Lobotka detta i tempi, difende e fa girare la squadra, riuscendo ad uscire anche da situazioni molto complicate. Movimenti che danno al Napoli la possibilità di creare grandi pericoli in fase d’attacco.

Spalletti però deve pensare anche a gestire un po’ le forze, visto che il Napoli giocherà con il Sassuolo venerdì e poi sarà di nuovo in campo martedì con l’Eintracht Francoforte.

Sarà anche per questo che ha fatto entrare Demme al minuto 86. Il tedesco ha giocato poco e deve avere il ritmo partita magari per avere più minutaggio nelle prossime settimane.

Al momento della sostituzione c’è stato un bellissimo gesto di Spalletti che ha abbracciato vigorosamente il centrocampista slovacco, punto cardine della manovra del Napoli.