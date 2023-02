Chiariello esalta il Napoli poi avvisa: “Attenti a non pagare dazio in Serie A”

Umberto Chiariello nel suo editoriale ha parlato del Napoli, in vista dei prossimi impegni in Serie A e Champions League e del possibile turnover di Spalletti.

Il Napoli dopo la vittoria con la Cremonese dovrà giocare venerdì con il Sassuolo e poi martedì prossimo con l’Eintracht Francoforte in Champions League.

Ecco l’editoriale di Umberto Chiariello: “Aggiorniamo le statistiche: – 16 al traguardo dopo aver battuto la Cremonese. Il Napoli gli palleggia in faccia, stringe alle corde l’avversario con tranquillità e serenità, prima o poi trovando lo spiraglio giusto. Questo Napoli sa giocare con gli uomini tra le linee, con cross alti e bassi. L’avversario si vede una marea azzurra che arriva da tutte le parti e prima o poi sbaglia: l’errore è indotto e poi c’è lo strapotere di Osimhen, la classe di Kvara, la sgasata di Lozano, il tocco di classe di Zielinski, il piedino fatato di Mario Rui, Di Lorenzo che è tutto, il Napoli è una squadra che asfissia l’avversario e lo batte e, quando apre il varco, diventa una slavina“.

Il giornalista a Radio Napoli Centrale, aggiunge: “Ha una coppia pazzesca: Kvara ha 11 gol e 11 assist, Osimhen ha 18 gol e 3 assist, il Napoli ha segnato 54 gol in campionato, 2 in Coppa Italia, 20 in Champions League. Il Napoli è la squadra che, in campionato, ha beneficiato di ben 42 assist: Kvara con 9 assist in campionato, tolto Milinkovic Savic fermo a 8, ci sono altri due napoletani insieme a Dybala, 6 assist per Zielinski e Mario Rui, 4 per Anguissa e Di Lorenzo, a 3 assist ci sono Osimhen, Lozano e Politano, a 1 assist Lobotka, Elmas, Gaetano e Kim. Questo dimostra la coralità del gioco del Napoli, per non parlare dei cleansheet: 26 su 60 partite, quelle fatte da Spalletti sulla panchina del Napoli“.

“Inutile dire che il Napoli gioca un campionato diverso, adesso va a Sassuolo in una forma straordinaria, una partita complicata in vista anche di quella di Champions League contro l’Eintracht. Questo Napoli, giocando da Napoli, può passare il turno, ma attenzione: potrebbe pagare dazio in campionato. Ci sarà turn over a Sassuolo? Probabilmente sì per evitare infortuni e cali di tensione” ha concluso Chiariello.