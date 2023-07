Lo Celso nel mirino del Napoli, ma il Tottenham potrebbe tenerlo. Emergere il nome di Sissoko

Possibile svolta per Lo Celso

Secondo il quotidiano spagnolo Marca, il Tottenham sta riflettendo seriamente sul futuro di Lo Celso. Il giocatore ha mostrato una grande qualità e potrebbe essere confermato. Al contrario, una cessione a titolo definitivo è in considerazione. Il Napoli è interessato, ma preferirebbe un prestito secco, replicando l’operazione fatta con Ndombele.

Sissoko torna in discussione a Napoli

In parallelo, il nome di Moussa Sissoko è di nuovo sulla bocca di tutti a Napoli. Il centrocampista è in uscita dal Nantes, squadra con la quale ha disputato un’ottima stagione in Ligue 1 ed Europa League. Sissoko, un vecchio desiderio di Rudi Garcia ai tempi dell’Olympique Marsiglia, potrebbe essere un’opzione a basso costo per il Napoli.

Il presidente De Laurentiis preferirebbe un profilo più giovane e dinamico, possibilmente con diritto di riscatto. Si stanno quindi valutando diverse opzioni come vice-Anguissa. Al momento, Sissoko rappresenterebbe una sorta di “piano C”, rispetto ad altri nomi più ambiti o costosi. Il calciomercato estivo del Napoli promette quindi di essere ricco di sviluppi interessanti.