Alvino: “Spalletti a bravo a lavorare sulla testa degli azzurri, ci riuscirà Garcia?”

Il giornalista Carlo Alvino si è soffermato sul Napoli durante un’intervista rilasciata a Canale 8 nel programma ‘Ne Parliamo da Dimaro’. Secondo Alvino, concentrarsi troppo sui numeri e sui moduli nel calcio può distogliere l’attenzione da ciò che realmente conta: il movimento, l’estro, la furbizia e la genialità dei giocatori in campo.

“I numeri nel calcio sono un’arma di distrazione di massa, se parliamo di 4-3-3 e moduli siamo fuori strada. Il calcio è uno sport di movimento, contano estro, furbizia e genialità. Spalletti è stato bravo a saper entrare nella testa dei giocatori, questo sarà il vero test per Garcia. La testa farà sempre di più la differenza”.

Alvino sottolinea che il vero banco di prova per Rudi Garcia, l’allenatore del Napoli, sarà dimostrare di essere altrettanto bravo nella gestione psicologica del gruppo.

Al momento, Garcia sta proseguendo il suo lavoro con la squadra partenopea durante il ritiro estivo in Trentino, dove sta instaurando un rapporto sempre più stretto con i calciatori a sua disposizione. Nel primo incontro amichevole disputato in Val di Sole, i giocatori reduce dagli impegni con le rispettive Nazionali non hanno preso parte alla partita contro l’Anaune. Tuttavia, nella prossima gara, si prevede che calciatori come Kvaratskhelia e altri azzurri avranno l’opportunità di mettersi in mostra contro la SPAL, allenata da mister Massimo Oddo.