Leicester-Napoli, dall’Inghilterra: Niente quarantena per i Nazionali”, Osimhen, Koulibaly e Ospina ci saranno

Osimhen, Koulibaly e Ospina disponibili per Leicester-Napoli. Secondo quanto rivelato dal Times, il governo inglese ha modificato le disposizioni sulla quarantena.

IL GOVERNO INGLESE MODIFICA LE DISPOSIZIONI SULLA QUARANTENA

Le norme governative inglesi vietavano l’ingresso nel Regno Unito dopo aver soggiornato in zone rosse, come fatto da Koulibaly in occasione degli impegni del Senegal. Problematica che riguarda anche Ospina e Osimhen.

Secondo quanto pubblicato dall’autorevole The Times, sembra che le diplomazie siano giunte ad un accordo. Osimhen, Koulibaly e Ospina potranno giocare la sfida di Europa League:

“Il governo modifica la legislazione in modo che i giocatori delle squadre delle competizioni UEFA per club che viaggiano per giocare in Inghilterra siano esenti dalla quarantena anche se sono stati in un paese della lista rossa prima”.

SQUALIFICA KOULIBALY

Dal goal decisivo contro la Juventus sono passate poche ore, ma per Kalidou Koulibaly c’è un altro motivo per cui esultare e riguarda la sua disponibilità per il match d’esordio alla fase a gironi di Europa League che il Napoli affronterà sul campo del Leicester.

In un primo momento sembrava che il senegalese non potesse giocare la sfida in Inghilterra a causa di una squalifica, essendo stato ammonito da diffidato contro il Granada nella scorsa edizione della seconda competizione europea: a ‘scagionarlo’ è il nuovo regolamento UEFA per l’Europa League, valido per il triennio 2021-2024, che ha sostituito il precedente. Ecco il paragrafo del vecchio regolamento che fa felici i tifosi del Napoli.

“Paragrafo 49.05 – Le ammonizioni e le squalifiche per cartellino giallo pendenti dalla competizione o dalla UEFA Champions League decadono alla fine della stagione”.

