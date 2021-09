Napoli-Juventus: Ecco le 5 verità. Anno buono per gli azzurri

Napoli-Juve ha lasciato sul campo la sfida e le polemiche. fuori dal campo le cose sono diverse per le due formazioni. Allegri deve trovare la quadra, mentre spalletti si gode la vetta della classifica e le tre vittorie consecutive che gli sono valse due record con il Napoli.

NAPOLI-JUVE: 5 VERITÀ

La squadra di Allegri conferma il brutto periodo e viene punita dagli errori di Szczesny e Kean. Napoli positivo e in un anno “buono”. Koulibaly è un leader e ha il bianconero nel destino. Inizia un tour de force che a ottobre ci dirá qual è la vera Juventus.

Napoli-Juventus, match valido per la 3a giornata di Serie A, si è concluso con il punteggio di 2-1 a favore della squadra di Spalletti. Vediamo insieme le 5 verità che secondo Eurosport, ha lasciato il match del Diego Armando Maradona.

1) Szczesny è diventato un problema

Le avvisaglie c’erano già state sul finire della scorsa stagione, tra Porto e Torino. Poi le voci di mercato, la tentazione Donnarumma, la riconferma e l’inizio horror della nuova annata 2021/22. Dopo il disastro di Udine, un’altra grave incertezza che costa punti pesanti alla Juventus. In questo momento Wojciech Szczesny rappresenta un bel grattacapo da risolvere per Allegri e per tutto il club bianconero. Confermarlo titolare? Dare una chance a Perin? Quale sarà la soluzione? Sicuramente il polacco ora non è in grado di giocare sereno, non mostra sicurezza e ha paura di sbagliare. Gli errori sono ormai troppi per essere tollerati e accantonati.

2) Napoli tosto e compatto: è un anno buono

In tanti altri casi forse si sarebbe sciolto. Invece il Napoli ha reagito al pasticcio di Manolas, al gol di Morata e al buon primo tempo della Juventus e con merito nella ripresa ha ribaltato la situazione, trovando una vittoria determinante. Per il morale e per lo spirito. Da squadra vera, gli azzurri hanno attaccato, sono stati premiati dagli episodi e hanno messo ko la Juve, distanziandola ora di 8 punti in classifica. È già un buon gap per una squadra che ha come obiettivo primario quello di ritornare in Champions League, ma che in questo anno senza dominatori annunciati può anche sognare e togliersi qualche altra soddisfazione. Tre vittorie nelle prime tre, un gruppo unito, un allenatore ambizioso: ci sono gli ingredienti per rendere la stagione 2021/22 una stagione “buona”.