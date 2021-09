Petagna carica il Napoli: “Ci siamo per lo Scudetto, serata magica con la Juve”

Andrea Petagna parla di Scudetto per il Napoli e lo fa sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli: “Siamo una squadra forte” dice l’attaccante. Petagna in questo primissimo scorcio di stagione è stato anche autore di un gol decisivo col Genoa ed è più carico che mai. Negli occhi e nel cuore dell’attaccante c’è ancora la sfida con la Juventus: “E’ stata una serata magica. Abbiamo dimostrato di essere forti, in giro praticamente tutti ci chiedevano la vittoria. La partita è stata preparata molto bene, grazie al mister che è bravissimo in questo“.

Petagna e lo scudetto

L’attaccante azzurro non ha dubbi: “Non possiamo nasconderci, per lo Scudetto ci siamo. Questo non significa che lo vinceremo, sappiamo di essere forti e che possiamo lottare per grandi traguardi” dice Petagna che aggiunge: “Questo è un campionato senza padroni, ci sono tante squadre forte e ci siamo anche noi a giocarci il titolo. Le vittorie con Venezia, Genoa e Juventus ci hanno dato ancora più convinzione dei nostri mezzi“.

“Resto a Napoli”

Petagna parla di Scudetto ma anche di altri argomenti, a Radio Kiss Kiss Napoli durante ‘La città del pallone’ ha detto: “Sono sempre stato convinto di voler restare al Napoli. Vogliamo dare il contributo per la squadra. Ora speriamo di recuperare calciatori importanti come Lobotka, Demme e Mertens, anche perché abbiamo tante partite da giocare e tante competizioni, a cominciare dall’Europa League. Con il Leicester – aggiunge – vogliamo i tre punti“.

Petagna parla del nuovo arrivato Anguissa, che ha giocato una partita super con la Juventus, meritandosi i tantisismi elogi. “E’ un calciatore molto forte, ha qualità e fisico, ci aiuterà tantissimo“. Chiusura sul gol segnato al Genoa: “Era da tanto che non segnavo. Volevo dimostrare di saperlo fare ancora. Ho un fisico per il quale più gioco e più sto meglio. Voglio trovare il giusto spazio in questa squadra“.