Dall’Inghilterra: “Ospina ed Osimhen giocano col Leicester”

David Ospina e Victor Osimhen possono essere convocati per Leciester-Napoli, il Times anticipa la decisione del governo inglese. I due giocatori sono in dubbio per la trasferta di Euorpa League del Napoli, poiché l’attaccante ed il portiere di recente sono stati in posti considerati in zona rossa per questioni Covid. Per le leggi vigenti in Inghilterra dovrebbero rispettare dieci giorni di quarantena. Il Napoli sta lavorando la Uefa, che assiste anche tutte le altre società, per cercare di avere un via libera per i suoi professionisti.

La partita tra Leicester e Napoli di Europa League si terrà giovedì 16 alle ore 21.00. Per quella data si dovrà avere il via libera del governo inglese, altrimenti Osimhen e Ospina non potranno partecipare alla trasferta. Secondo quanto fanno sapere i Tabloid inglesi non ci dovrebbero essere problemi, con il governo che sta per sbloccare la situazione. Si attendono però notizie ufficiali.

Il Napoli ha una emergenza tra i portiere. Meret è infortunato e qualora Ospina dovrebbe giocare Idasiak e non Marfella per questioni di regolamento. Gli azzurri stanno provando a risolvere la situazione, anche perché il sostituto di Osimhen è Petagna ed offre maggiori garanzie rispetto al giovane portiere che fino ad ora ha giocato solo in Primavera.

