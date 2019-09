Lecce-Napoli, Alvino punzecchia: " Mi dite dove ritira la pensione Llorente"

Carlo Alvino commenta in maniera sarcastica la bellissima prestazione di Llorente contro il Lecce. Il giornalista si leva qualche sassolino dalla scarpa.









La vittoria per 4-1 del Napoli contro il Lecce è stata nel segno del Navarro Llorente, lo spagnolo è stato autore di una doppietta, a segno anche Insigne e Fabian Ruiz. L’acquisto dell’attaccante ex Juve non era stato accolto bene dalla critica, che lo aveva definito, vecchio, da pensione e sul viale del tramonto. Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha commentato in maniera sarcastica la prestazione di Llorente, lanciando frecciatine chi aveva criticato lo spagnolo:

“Il rischio sbornia Champions, la strigliata di ADL, il robusto turnover, il buon avversario, la bolgia del Via del Mare.…tutto spazzato via dalla forza di un Napoli che ora dimostra di avere la giusta mentalità e di essere sul serio una grande squadra, guidata da uno straordinario allenatore.

Dimenticavo….mi dite dove ritira la pensione Llorente voglio stringergli la mano e fargli i complimenti. Forza Napoli Sempre e nun c’accire nisciuno!”.







Sulla lunghezza d’onda di Carlo Alvino c’è Umberto Chiariello, volto noto di canale 21 che commenta così la vittoria degli azzurri in Salento:

“Nel segno del Re Leone il Napoli dà continuità al suo cammino con la 3^ vittoria consecutiva e si mette in scia a Inter e Juve. Turnover di Ancelotti molto ampio (9 cambi uomini/ruolo, meno Koulibaly e Insigne) ma squadra che non smarrisce organizzazione e principi di gioco. Mentalità giusta”