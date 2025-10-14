Le nostre strade si separano qui: addio ufficiale alla Ferrari a fine stagione | Tutta la commozione di Hamilton

L’avventura del supercampione alla Ferrari è stata fin qui molto deludente. Le strade si potrebbero presto separare.

L’avventura di Lewis Hamilton in Ferrari è iniziata tra grandi entusiasmi e alte aspettative. Il sette volte campione del mondo, dopo il successo con la Mercedes, è stato accolto come il pilota capace di riportare la Scuderia ai vertici della Formula 1. Le speranze dei tifosi erano altissime, convinti che l’esperienza e il talento del britannico potessero finalmente consentire a Ferrari di tornare a lottare stabilmente per il titolo mondiale.

Fin dai primi Gran Premi, però, le difficoltà sono emerse con chiarezza. La SF24 si è rivelata una vettura meno competitiva del previsto, con problemi di affidabilità e una gestione delle gomme spesso complicata. Hamilton, pur mostrando il suo consueto talento e determinazione, non è riuscito a ottenere risultati all’altezza delle aspettative, accumulando delusioni e critiche.

La delusione non ha riguardato solo i tifosi, ma anche lo stesso pilota. Hamilton ha dovuto affrontare una pressione mediatica costante e momenti di frustrazione in pista, evidenziando come anche un campione di altissimo livello possa trovare difficoltà in un contesto nuovo e con limiti tecnici evidenti.

L’esperienza in Ferrari, pur deludente, rappresenta per Hamilton una lezione importante: la combinazione tra talento individuale e performance della macchina è fondamentale in Formula 1. Per il futuro, il britannico dovrà valutare attentamente se continuare con la Rossa o cercare nuove sfide, consapevole che le difficoltà vissute possono diventare insegnamenti preziosi.

L’addio alla Ferrari

Luca Moschini, mechanical process engineer della Ferrari, ha annunciato attraverso un post su LinkedIn che lascerà la scuderia al termine di questa stagione. Il tecnico campano ha vissuto due anni intensi a Maranello, contribuendo a progetti e innovazioni fondamentali per il team. La notizia del suo addio ha subito suscitato emozione all’interno della squadra, segno del legame forte creato con colleghi e piloti.

Lewis Hamilton, che ha avuto modo di lavorare a stretto contatto con Moschini, ha manifestato grande commozione per la decisione del collega. “Quando se ne va un membro così importante della squadra, non posso nascondere la mia tristezza”, ha dichiarato. L’esperienza e la dedizione di Moschini erano diventate parte integrante del lavoro in pista, e la sua assenza lascerà un vuoto umano e professionale nel gruppo.

Un contributo fondamentale

Moschini non ha portato solo competenze tecniche, ma anche entusiasmo e capacità di collaborazione, qualità che Hamilton e gli altri membri della Ferrari hanno sempre apprezzato.

Il team e il pilota britannico hanno voluto sottolineare il valore del lavoro svolto, augurando a Moschini il meglio per il futuro. L’addio di un professionista così stimato ricorda quanto ogni individuo sia essenziale nel successo di una squadra di Formula 1.