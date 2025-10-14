È scoppiato l’amore: Antonella Clerici con il calciatore del Napoli | Paparazzati in gran segreto
La nota conduttrice televisiva si è innamorata follemente del giocatore azzurro. I due sono stati anche paparazzati.
Negli ultimi giorni, il mondo del gossip è in fermento per una notizia che ha colto tutti di sorpresa. Antonella Clerici, la storica conduttrice amata dal pubblico televisivo, sarebbe stata avvistata in dolce compagnia di un noto calciatore del Napoli. Secondo alcune indiscrezioni, i due sarebbero stati paparazzati durante un weekend lontano dai riflettori.
Le prime voci su questa nuova fiamma sarebbero emerse già alcune settimane fa, quando Antonella è apparsa particolarmente raggiante durante le sue ultime apparizioni televisive. Fonti vicine alla conduttrice raccontano di una donna serena, rinata, e pronta a vivere un nuovo capitolo sentimentale.
Il loro primo incontro sarebbe avvenuto grazie a conoscenze comuni. Da allora, i due avrebbero iniziato a sentirsi con sempre maggiore frequenza, cercando di mantenere il massimo riserbo.
I paparazzi, sempre attenti a ogni movimento dei personaggi noti, non si sono lasciati sfuggire l’occasione. In un servizio esclusivo sarebbero riusciti a immortalare la coppia mentre si scambiava gesti affettuosi lontano da occhi indiscreti. Si parla di sguardi complici, risate e una sintonia evidente, segno di un legame che va oltre una semplice amicizia.
Il nuovo amore della Clerici
Nel frattempo, né Antonella Clerici né il calciatore hanno voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali. Il calciatore, concentrato sul campionato, ha preferito mantenere il silenzio, lasciando che a parlare fossero solo le immagini.
Che si tratti di una storia d’amore appena nata o di una semplice frequentazione, una cosa è certa: il gossip non intende fermarsi. I fan restano in attesa di conferme o smentite, mentre il mistero si infittisce.
@npf247 Antonella Clerici e Zambo Anguissa fanno impazzire i social: I due sono più innamorati che mai! ⚠️ Fake News 👉 Seguici per altre live story improbabili #memeita #ridere #satira #sscnapoli #meme ♬ suono originale – notizieprettamentefalse
La notizia
Come si può vedere dal video si tratta di una notizia falsa che sta circolando online in queste ore. La pagina Npf247 ha condiviso un video sostenendo che la conduttrice televisiva fosse stata sorpresa in compagnia del centrocampista del Napoli, André-Frank Zambo Anguissa, ma la ricostruzione è totalmente infondata.
In realtà, le immagini diffuse non ritraggono né Antonella Clerici né il calciatore del Napoli. Il video mostra invece Madonna, la popstar americana, protagonista di diverse clip.