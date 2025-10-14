Corriere dello Sport: “Politano no stop”
Matteo Politano non si ferma. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, finora non lo ha bloccato nessuno e, a quanto pare, non ci riuscirà neppure l’infortunio muscolare rimediato contro il Genoa. Nove giorni fa la lesione al gluteo destro sembrava poterlo tenere fuori almeno due settimane, ma il recupero lampo lo proietta già verso il match di sabato con il Torino.
Una buona notizia per Conte, che apre un ciclo massacrante di sette partite in ventidue giorni, tra campionato e Champions. Poter contare sul suo uomo chiave sulla fascia destra è un segnale di forza per tutto il gruppo. Politano, sottolinea Mandarini del Corriere dello Sport, è diventato un vero totem del sistema azzurro: otto presenze da titolare su otto gare ufficiali, sei in Serie A e due in Champions.
Recupero-lampo e leadership in fascia
Il recupero, racconta ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, era stato “annusato” sin dai primi esami strumentali, svolti in parallelo a quelli di Lobotka dopo la partita con il Genoa. I medici avevano confermato che il problema di Politano era meno grave del previsto, e da quel momento è iniziata la rincorsa verso il rientro.
Già nel primo allenamento della settimana a Castel Volturno, Politano ha mostrato segnali confortanti: migliora ogni giorno e sogna la convocazione per Torino. Conte gli ha consegnato simbolicamente la fascia destra con “chiave e lucchetto”, a conferma della sua importanza nel sistema di gioco.
I numeri di un instancabile
Politano è il simbolo della doppia anima del Napoli: estro e sacrificio. Anche nelle serate più difficili, come quella di San Siro contro il Milan, è stato il migliore in campo. I dati lo confermano:
58 cross totali (42 su azione) e 14 riusciti;
15 occasioni create;
16 tiri totali;
31 palloni recuperati;
1.644 metri percorsi in media a partita palla al piede, almeno 632 in più del secondo in classifica, Lobotka.
È lui il vero “maratoneta” del Napoli di Conte, capace di sintetizzare qualità e quantità come pochi nel campionato.
Gol e assist
Sul piano realizzativo, Politano ha già servito un assist — per McTominay contro il Sassuolo alla prima giornata — e punta a tornare presto al gol. L’ultimo in maglia azzurra risale al 30 marzo contro il Milan, mentre con la Nazionale ha trovato la rete a settembre in Israele, mantenendo vivo il sogno Mondiale.
Un giocatore imprescindibile, un instancabile riferimento tattico e mentale per il Napoli. Politano corre più di tutti, anche contro il tempo.
