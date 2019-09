Ldt – “Napoli, senza giornali e TV non si vince. Quando gli errori arbitrali riguardano la Juventus non succede mai nulla…”

Riceviamo a pubblichiamo una lettera dal tifoso Vittorino Palestri, che ha voluto commentate la disparità di trattamento mediatica tra il Napoli e la Juventus:

” Gentile redazione di Napolipiu.com, mi chiamo Vittorino Palestri , tifoso del Napoli e sono molto adirato per il trattamento che i media riservano al Napoli.

Senza giornali e TV non si vince. Nicchi e Rizzoli dove siete? I tifosi azzurri e gli sportivi in generale hanno invano atteso gli illuminanti interventi dei dirigenti dell’AIA in merito all’arbitraggio di Torino.

Fino ad oggi i massimi rappresentanti degli arbitri italici non si sono fatti vedere e sentire.

Ma forse nei prossimi giorni sapremo quanti mesi di sospensione subiranno Orsato e Irrati per i gravi errori combinati in Juventus – Napoli. Tralasciando il non fallo su Dybala, certamente il gol partita in fuorigioco e, soprattutto, la mancata espulsione di Matuidi surclassano di gran lunga il rigore di Firenze.

Sicuramente il bailamme mediatico scatenatosi la settimana scorsa per il rigore assegnato al Napoli è stato tanto e tale che Nicchi e Rizzoli non potevano astenersi dall’intervenire.

Stavolta i media italici hanno tenuto un profilo basso. Inutile cercare titoli e titoloni sulla Gazzetta e Tuttosport, o sfogliare QS.

Stavolta arbitri, ex arbitri, commentatori e presunti tali erano stanchi per le estenuanti fatiche sostenute sette giorni prima. Solo le moviole come sette giorni fa erano e sono “pezzottate” dai moviolisti e presunti tali.

Il solo Corriere dello Sport ha evidenziato in modo notevole e determinante la mancata espulsione di Matuidi che tanto ha influito sull’esito finale della gara. Il Napoli avrebbe dovuto giocare oltre mezzora in superiorità numerica una partita che a 10 minuti dalla fine era sul 3 a 3.

Sul fronte partenopeo si sono fatti sentire il solito Paolo Ziliani, che napoletano non è, ed uno stoico Silver Mele. Nell'estenuante copia-incolla dei siti nostrani c'è persino chi ci ha fatto sapere che Orsato non ha inciso sul risultato finale di Juventus – Napoli.







A proposito, qualcuno faccia sapere a Mattioli che quando gli errori arbitrali riguardano la Juventus non succede mai nulla”.