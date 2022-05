La Roma sogna Dybala, Zazzaroni: “Si può fare”. A Napoli i sogni sono proibiti

La Roma sogna Paulo Dybala giocatore in scadenza di contratto con la Juventus che si libera a parametro zero. La piazza giallorossa sogna di accogliere l’argentino alla corte di Josè Mourinho, a scriverlo è Ivan Zazzaroni del Corriere dello Sport. “Tra una chiamata diciamo informale e l’altra la più recente dalla sede all’Eur è di tre settimane fa – prende corpo, lentamente ma convintamente, l’operazione Roma-Dybala. Dopo aver sondato i mercati inglese e spagnolo (Arsenal, Newcastle, Manchester United, Tottenham, Barcellona e Siviglia) e registrate le telefonate ad Antun (l’amico-agente di Dybala, ndr) di Beppe Marotta, che non si è mai spinto oltre la manifestazione d’interesse, il clan Dybala – giocatore incluso – ha cominciato a guardare alla Roma“.

Dybala-Roma grazie a Friedkin

Con la nuova proprietà americana la Roma sogna in grande. “I giallorossi dei Friedkin e di Mourinho costituiscono per l’argentino una destinazione possibile e di livello. L’apprezzamento di José per Paulo è stranoto: alla fine dell’ultimo Roma-Juve all’Olimpico, ad esempio, il tecnico lo avvicinò per fargli un sacco di complimenti concludendo con queste parole ‘sei un grande giocatore, mi piacerebbe tanto allenare uno come te’ ” scrive Zazzaroni nel suo editoriale.

Insomma l’operazione Dybala per la Roma non è impossibile, quantomeno i tifosi possono sognare un acquisto del genere. Nonostante l’argentino chiede almeno 8 milioni di euro di ingaggio. A Napoli certi sogno sono proibiti. Lo ha detto anche l’ex capitano Bruscolotti: “I tifosi non sognano più“. Ed è la verità, e non si capisce come si possa tifare per un club senza poter almeno sognare. Sarà anche per questo che il rapporto tra i tifosi azzurri e la società si sta deteriorando sempre di più, come dimostra lo striscione contro Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno. Dybala era stato accostato anche al Napoli, ma in pochi secondi ci si è dovuti scontrare con la dura realtà del taglio degli ingaggi.