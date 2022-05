Meret, l’agente: “Meret sarà un top mondiale, accordo di rinnovo col Napoli”

Alex Meret può rinnovare con il Napoli, ma questo non lo mette al sicuro da una cessione a fine stagione. La situazione tra Meret e la società azzurra deve essere ancora del tutto chiarita. Il giocatore vuole avere maggiore continuità, perché da quando è arrivato al Napoli si è sempre visto scavalcare da David Ospina. Da Ancelotti, passando per Gattuso e Spalletti gli hanno sempre preferito il portiere colombiano. Proprio Ospina è il preferito di Spalletti, quindi se il tecnico dovesse rimanere bisognerà capire che fine farà Meret. Certo la vicende dello striscione contro Spalletti non aiuta, ma questa è un’altra storia. Del futuro di Meret ha parlato anche il suo agente, che paragone la situazione del suo assistito con quella di Donnarumma.

Rinnovo Meret: l’agente apre alla trattativa

Federico Pastorello ha palato proprio del rinnovo del suo assisto a Repubblica.