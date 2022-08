La Lazio di Sarri surclassa l’Inter: sconfitta per Inzaghi

La Lazio batte 3-1 l’Inter allo stadio Olimpico di Roma. Gol di Felipe Anderson, Lautaro, Luis Alberto e Pedro. Il primo vero scontro di alta classifica in Serie A lo vince la squadra sfavorita sulla carta. Una partita ben condotta dagli uomini di Sarri che subiscono principalmente una decina di minuti nel secondo tempo dopo il gol di Lautaro ma poi giocano meglio dei nerazzurri.

Tra le note positive per la Lazio anche il rientro ed il gol di Luis Alberto che segna una rete favolosa per il 2-1, un tiro di prima che si va ad insaccare all’incrocio dei pali. La Lazio con questa vittoria fa capire che può dire la sua per la corsa al quarto posto, dato che vince contro la squadra che da tutti viene data come la favorita per la vittoria dello scudetto.