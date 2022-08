Kvaratskhelia freestyle, che magie col pallone – Video

Kvicha Kvaratskhelia in versione freestyle, un video del georgiano che palleggia sta facendo il giro del web in poco tempo. L’attaccante che ha segnato 3 gol in 2 partite di Serie A è già diventato un idolo indiscusso dei tifosi azzurri. Spalletti su Kvaratskhelia è stato chiaro: può dare ancora tanto se si libera della pressione che ha addosso.

Una pressione normale per un 21enne catapultato nel campionato di Serie A in una piazza tanto affettuosa quanto esistente come quella di Napoli. Ma il pubblico azzurro si è già affezionato a Kvaratskhelia e segue ogni curiosità sul giocatore. Sta infatti spopolando in rete un video con dei palleggi da circo di Kvaratskhelia. Il giocatore georgiano ha già fatto vedere di avere una tecnica sublime basta guardare i due gol messi a segno col Monza. Ma anche nelle movenze e nel tocco di palla è chiaro che il giocatore ha una marcia in più a livello tecnico.