La Juventus trema: mega offerta dall’Arabia Saudita per un titolare | Si fa tutto in queste ore
La Juventus potrebbe vedersi scippare un titolarissimo nello scacchiere di Igor Tudor: dall’Arabia fanno sul serio.
La Juventus si trova davanti a un momento delicatissimo, perché nelle ultime ore sarebbe arrivata una proposta faraonica dall’Arabia Saudita per uno dei titolari di Igor Tudor. Un’offerta economica difficile da ignorare, soprattutto considerando le cifre irraggiungibili per qualsiasi club europeo.
Il calciatore in questione è un punto fermo della formazione bianconera, uno di quelli che Tudor considera imprescindibili per il progetto tecnico. Vederlo partire significherebbe perdere una pedina chiave proprio mentre la squadra sta cercando continuità. Non è quindi solo una questione di soldi, ma anche di equilibrio tattico.
La dirigenza juventina si trova davanti a un bivio: cedere e incassare una cifra record, oppure resistere per non indebolire la rosa. Da un lato la proposta economica è allettante, dall’altro c’è la consapevolezza che sostituire un giocatore di questo livello non sarebbe affatto semplice.
Adesso bisognerà attendere la decisione della dirigenza e soprattutto del calciatore. Bisognerà infatti anche capire quali sono le intenzioni e le ambizioni del profilo preso in esame e seguito costantemente da club proveniente dall’Arabia Saudita.
Momento di tensione
Ovviamente da questo ragionamento non è esclusa la tifoseria. Ore di apprensione in casa Juventus e tra le file dei supporters della Vecchia Signora che dunque potrebbero vedersi portare via un titolarissimo dopo l’inizio della stagione a gonfie vele. Sarebbe senza dubbio una stangata.
La trattativa è caldissima e si sta consumando proprio in queste ore. Le prossime decisioni della dirigenza juventina segneranno il futuro immediato della squadra e soprattutto del calciatore.
Di chi si tratta
Stiamo parlando di Kephren Thuram. Il fratello di Marcus (giocatore dell’Inter), sarebbe infatti al centro di diverse voci di mercato che lo vedrebbero vicino all’approdo in un club arabo. Un trasferimento che avrebbe dell’incredibile vista la centralità di Thuram nel progetto portato avanti da Tudor.
Ma la smentita è arrivata quasi immediatamente. Il centrocampista francese infatti, secondo quanto riportato dalla pagina Instagram pallaocampo, avrebbe rifiutato i corteggiamenti provenienti dal Medio Oriente. I tifosi della Juventus dunque, almeno per ora, possono tirare un sospiro di sollievo.