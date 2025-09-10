Conte ci pensa davvero: la mossa a sorpresa per battere la Fiorentina | Titolare contro ogni pronostico
In vista della prossima partita di campionato Antonio Conte sta pensando a una mossa totalmente a sorpresa.
Il Napoli ha iniziato la stagione con due vittorie nelle prime due giornate di campionato, battendo prima il Sassuolo in trasferta e poi il Cagliari al Maradona. Due successi che hanno dato fiducia all’ambiente e confermato la solidità della squadra di Conte, capace di approcciare bene le gare e di mantenere equilibrio.
Conte ha sin da subito sottolineato la compattezza del gruppo, ma resta il nodo della finalizzazione: servono più soluzioni per non dipendere solo dai soliti uomini. Dunque il tecnico è in cerca di una nuova mossa in vista della prossima importante gara. Potrebbero arrivare stravolgimenti.
Il calendario ora si fa impegnativo, con la sfida alla Fiorentina che apre un ciclo difficile, seguito dagli impegni contro Pisa e Milan e il City in Champions. Sarà un banco di prova importante per misurare le ambizioni di un Napoli che vuole subito tenere il passo delle rivali. Conte sa che in queste settimane servirà rotazione e gestione delle energie.
In difesa, l’assenza di Rrahmani complica i piani, privando la retroguardia di un punto di riferimento fondamentale. Il reparto ha comunque mostrato segnali positivi nelle prime uscite, ma servirà maggiore attenzione per reggere l’urto contro avversari di spessore. Conte sta valutando alternative per mantenere intatta la solidità.
Le possibile modifiche
Proprio in vista del match con la Fiorentina, l’allenatore starebbe pensando a una mossa a sorpresa. Non è escluso che possa rivoluzionare l’attacco, schierando un giocatore dato inizialmente fuori dai pronostici per l’undici titolare.
Una scelta che avrebbe il duplice obiettivo di sorprendere l’avversario e dare nuova linfa alla squadra. Insomma Conte non ha paura di osare e di rischiare, pur di cercare la vittoria e di dare imprevedibilità alla propria squadra. Le prossime ore sapranno darci ulteriori risposte.
La novità
In particolare le prime prestazioni di Lorenzo Lucca non hanno pienamente soddisfatto le aspettative, con il centravanti apparso ancora distante dagli equilibri richiesti dal gioco di Antonio Conte. La squadra ha faticato a trovare fluidità offensiva, e l’ex attaccante dell’Ajax non è riuscito a incidere come sperato.
Dunque Antonio Conte potrebbe pensare a una modifica tattica. Infatti prende corpo l’ipotesi di un impiego immediato di Rasmus Hojlund. Il giovane danese, dotato di potenza e rapidità, sembra avere le caratteristiche ideali per inserirsi nello schema del tecnico. Conte starebbe valutando seriamente la possibilità di puntare su di lui appena arrivato.