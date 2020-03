La bufala dei 249 medici in malattia. Forgione: "Fango su Napoli"

I 249 medici in malattia al Cardarelli di Napoli è una bufala. Forgione su Facebook smentisce la Fake News della stampa nazionale.

L’emergenza Coronavirus non frena le Fake News, sul fatto quotidiano ha fatto scalpore la notizia che 249 medici del Cardarelli erano in malattia. Non sono mancate le polemiche anche dagli ambienti napoletani.

In serata si è scoperto che la notizia era un a Bufala colossale.

Dopo le polemiche scaturite dal servizio di striscia la Notizia sulla polemica Ascierto-Galli, la stampa del nord si è scagliata ancora contro la sanità napoletana lanciando la fake News.

La bufala sui 249 medici in malattia ha provocato la reazione di Angelo Forgione. Lo scritto e meridionalista dalla propria pagina Facebook scrive:

LA BUFALA DEI 249 MEDICI IN MALATTIA AL CARDARELLI DI NAPOLI

“E dunque non sarebbe vero che, come aveva denunciato su Facebook un medico del Cardarelli di Napoli, 249 sanitari del nosocomio napoletano sono in malattia “immaginaria” in un momento critico come quello in fieri.

Almeno a sentire la direzione ospedaliera, che dopo una verifica amministrativa interna ha riferito di 33 medici assenti su 739, di cui 4 affetti da anni da gravi patologie e 4 positivi al Covid19.

Una bufala, insomma, che è finita sulle prime pagine dei media nazionali, alzando un polverone di vergogna e gettando superfluo fango sulla città e sulla sua Sanità. Tutto grazie a un incauto post scritto da chi ora è sotto torto dalla direzione sanitaria per la diffusione di notizie false e lesive dell’immagine del Cardarelli. E ancora non hanno capito come funziona, certi autolesionisti di casa nostra.