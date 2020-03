Coronavirus, 641 contagiati in Campania. Oggi 87 positivi al Covid-19

641 contagiati dal Coronavirus in Campania. 87 nuovi tamponi sono risultati positivi al COVID-19.

Non si arresta l’avanzata del Coronavirus in Campania. Nella giornata di ieri il numero dei contagiati è salito a 641. I tamponi risultati positivi al COVID-19 sono 87.

L’unità di crisi della regione Campania ha fornito i nuovi dati sui contagi da Caronavirus:

CORONAVIRUS, 641 CONTAGIATI IN CAMPANIA

– Ospedale Cotugno 174 tamponi di cui 44 risultati positivi

– Moscati 39 tamponi di cui 13 risultati positivi

– Sant’Anna 46 tamponi di cui 5 risultati positivi

– presso la Federico II 26 tamponi di cui 1 risultato positivo

– Ospedale San Paolo 23 tamponi di cui 1 risultato positivo.

Come per gli altri fino ad oggi esaminati, anche per questi 64 si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Totale positivi intera giornata odierna (18 marzo 2020): 87

Tamponi intera giornata odierna (18 marzo 2020): 416

Totale complessivo positivi al coronavirus in Campania: 641

PARTE LA SPERIMENTAZIONE DEL FARMACO TOCILIZIMAB

In Campania sono 641 i positivi al Coronavirus, un numero che cresce ogni giorno. Nelle prossime ora partirà la sperimentazione del farmaco anti-artrite tocilizimab contro la polmonite da Covid-19.

Contemporaneamente continuerà il trattamento off label. Dunque coloro che non dovessero rientrare nella sperimentazione potranno comunque farne richiesta all’azienda, gratuitamente.

Il dott. Ascierto, in risposta alle polemiche arrivate da Milano spiega: “Il farmaco anti-artrite tocilizimab è un uovo di Colombo, come diciamo noi. Grazie al fatto che i cinesi l’avevano usato su 21 pazienti, con miglioramenti in 24-48 ore.

Noi abbiamo pensato di trattare i primi infettati da nuovo coronavirus a Napoli“.