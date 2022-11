Kvaratskhelia, recupero completo dall’infortunio. Le ultime su Rrahmani

Il Napoli comunica che per Kvaratskhelia c’è il recupero completo dall’infortunio e aggiorna sulle ultime notizie per Rrahmani

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti dopo le due settimane di pausa. Attraverso il suo sito ufficiale, la società partenopea ha lanciato il report ufficiale sulla seduta odierna agli ordini dell’allenatore Luciano Spalletti: “Mattinata di allenamento all’SSC Konami Training Center. Il gruppo si è ritrovato stamattina e dopo una prima fase di attivazione in palestra la squadra si è spostata sul campo 1 dove ha svolto lavoro di potenza aerobica, possesso palla e partita a campo ridotto“. Ha evidenziato la nota ufficiale del club partenopeo.

Bollettino medico del Napoli sulle condizioni di Kvaratskhelia e Rrahmani

Il Napoli, poi, effettua una sorta di bollettino medico della condizione dei calciatori che non sono al meglio: “Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Kvaratskhelia ha svolto l’intera seduta in gruppo”. Ha evidenziato il sito ufficiale del club azzurro che sottolinea il totale recupero dell’ex Dinamo Batumi che non vede l’ora di tornare a collezionare presenze, prestazioni e goal nel big match del 4 gennaio contro l’Inter di Simone Inzaghi allo stadio “Beppe Meazza” di San Siro a Milano.

Nel corso della mattinata, il Napoli ha poi informato che c’è stata anche la gradita visita di Lorenzo Insigne che si è intrattenuto con il mister e la squadra.