Kvara e Osimhen: La Coppia d’Oro del Napoli. Garcia ha una cosa in mente

Kvara e Osi, le stelle del Napoli, sono tra i finalisti per il Pallone d’Oro 2023, con Garcia volgiono riportare in alto il Napoli.

CALCIO NAPOLI. Kvara e Osimhen, i gioielli del Napoli, hanno catturato l’attenzione del mondo del calcio. Dopo una stagione da record in Serie A, entrambi sono stati inseriti nella lista dei trenta finalisti per il Pallone d’Oro 2023. Ma chi sono questi due fenomeni che hanno incantato tifosi e avversari?

Un Duo Dinamico

Incontratisi per la prima volta poco più di un’estate fa durante un ritiro con l’allenatore Luciano Spalletti, Kvara e Osi hanno subito mostrato una chimica in campo nonostante le loro origini geograficamente distanti: Lagos e Tblisi. La loro intesa è stata immediata e ha portato a una stagione da sogno per il Napoli.

L’Arte sul Campo

Kvara è il dribblatore e il playmaker, mentre Osi, o Osimhen, è il finalizzatore. Insieme, hanno reso la vita difficile per le difese avversarie. E con il Napoli che punta a difendere il titolo di campione d’Italia e a fare bene in Europa, le aspettative sono alte.

Il Futuro è Luminoso

Per quanto riguarda il futuro, Kvara ha un contratto fino al 2027 e non sembra interessato a muoversi, come confermato dal suo agente Mamuka Jugeli. Osi, d’altra parte, ha un contratto in scadenza nel 2025. Sebbene ci siano state voci di un possibile trasferimento, soprattutto da parte di club arabi, Osi sembra concentrato sul suo attuale ruolo al Napoli.

Garcia punta sulla coppia d’Oro

Entrambi i giocatori sono concentrati sul presente, con Kvara impegnato con la nazionale della Georgia e Osi con quella della Nigeria. Ma una cosa è certa: entrambi hanno gli occhi puntati su obiettivi più grandi, sia individuali che di squadra.

L’allenatore Rudi Garcia s’augura che dopo la sosta i suoi gioielli del gol trascinino il Napoli che deve migliorare la propria efficacia realizzativa. Mancano soprattutto gli acuti di Khvicha Kvaratskhelia che contro il Sassuolo ha prodotto un assist per Giovanni Di Lorenzo ma il gol gli manca dallo scorso 19 marzo.