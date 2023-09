Clamoroso Osimhen, il retroscena: “Ringrazi Spalletti. Non sapeva neanche stoppare la palla”

L’intermediario del calcio, Giacomo Petralito, ha condiviso un interessante retroscena sull’attaccante del Napoli, Victor Osimhen.

Uno degli intermediari più noti del calcio, Giacomo Petralito, ha condiviso un interessante retroscena riguardante Victor Osimhen, attaccante del Napoli. In un intervento a Radio CRC durante la trasmissione “Si Gonfia La Rete”, Petralito ha svelato come l’allenatore Luciano Spalletti abbia svolto un ruolo fondamentale nella crescita del giovane centravanti.

Secondo le parole di Petralito, Osimhen aveva gravi lacune nel controllo della palla quando lo portò al Wolfsburg. Grazie all’instancabile lavoro tecnico di Spalletti, il giocatore ha fatto enormi progressi, diventando un calciatore eccezionale. Il ruolo svolto dall’allenatore nella sua crescita è stato definito “impressionante” dall’intermediario.

“Osimhen? Si è visto in Champions che il Napoli senza di lui perde tanto, il Milan è stato fortunato in quelle due partite. È un centravanti unico, rimpiazzarlo subito non è facile. Il Bayern, da quello che so, non vuole puntare su Osimhen ma su Kane del Tottenham. Osimhen l’ho portato io al Wolfsburg e non sapeva neanche stoppare una palla. Spalletti ha fatto un lavoro tecnico su di lui impressionante, ha avuto un ruolo incredibile nella sua crescita. Spalletti una volta mi ha raccontato che se gli avessero venduto Osimhen e gli avessero preso Vlahovic lo avrebbe reso più forte del nigeriano”.