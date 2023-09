Montuori duro sulla cessione di Kim: “Stanno deridendo il Napoli”

L’ex capo ultrà Gennaro Montuori critica la cessione di Kim da parte del Napoli per una clausola bassa: “Stanno deridendo il club”.

CALCIO NAPOLI. Non si placa la polemica sulla cessione di Kim Min-jae da parte del Napoli nella sessione di mercato appena conclusa. L’ex capo ultrà azzurro Gennaro Montuori è tornato sull’argomento, criticando la società partenopea.

Intervenuto nel programma “Tifosi Napoletani”, Montuori ha dichiarato: “De Laurentiis è stato poco lungimirante con Kim. Perché inserire una clausola così bassa per il valore del calciatore?“.

Il riferimento è alla clausola rescissoria di circa 50 milioni con cui il sudcoreano si è trasferito al Bayern Monaco. Troppo poco secondo Montuori: “Stanno ancora ridendo addosso al Napoli per aver perso un giocatore fortissimo per pochissimi soldi“.

In risposta, Massimo Sparnelli ha spiegato come quella clausola fosse l’unico modo per convincere Kim ad accettare Napoli, viste le sue ambizioni di una permanenza breve per poi trasferirsi in un top club.

Ma Montuori non cambia idea: “La dirigenza doveva tutelarsi di più sul futuro di Kim. Ora siamo punto e a capo per sostituire un centrale fondamentale”. Polemiche destinate a continuare.