El Pais: “In Georgia niente pubblicità con Kvaratskhelia per volere del Napoli”

Secondo El Pais, in Georgia non ci sono cartelloni pubblicitari con Kvaratskhelia perché il Napoli possiede i diritti d’immagine del giocatore.

CALCIO NAPOLI. Incredibile retroscena svelato dal quotidiano spagnolo El Pais su Kvicha Kvaratskhelia. Secondo la testata iberica, per le strade di Tbilisi, capitale della Georgia, non esisterebbero cartelloni pubblicitari o spot televisivi con il talento del Napoli. Il motivo? Il club azzurro possiede i diritti d’immagine del giocatore.

Come riporta El Pais, in patria Kvaratskhelia è un vero e proprio idolo, diventato un simbolo nazionale soprattutto per motivi politici, dopo aver lasciato la Russia ed essere tornato a giocare in Georgia in seguito all’invasione dell’Ucraina.

Nonostante ciò, il suo volto non si vede da nessuna parte a Tbilisi. Niente pubblicità o campagne di marketing con il nuovo beniamino dei georgiani, paragonato alla leggenda Kipiani. Il Napoli detiene i diritti d’immagine e blocca sul nascere qualsiasi iniziativa commerciale.

Un retroscena molto curioso svelato da El Pais, che racconta di come la società partenopea gestisca con attenzione l’utilizzo mediatico della sua nuova stella, diventata in poco tempo un idolo sia in Italia che in patria.