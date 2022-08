“Keylor Navas sarà il nuovo portiere del Napoli” l’annuncio di Repubblica

“Keylor Navas sarà il nuovo portiere del Napoli” lo scrive Repubblica che da la trattativa con il Psg in chiusura senza intoppi. La società partenopea ha deciso di puntare sul portiere del Costa Rica per dare anora più sicurezza a Spalletti che ha sempre chiesto un estremo difensore che sappia giocare bene con i piedi. In queste prime due partita ha giocato titolare Meret, che è stato poco sollecitato, anche per la costruzione del basso, nonostante col Verona il Napoli abbia subito due gol.

Spalletti vuole un portiere che anche sotto pressione sappia indirizzare bene il pallone con i piedi: Navas da questo punto di vista è perfetto, ma inoltre ha anche grande tecnica tra i pali ed enorme esperienza internazionale.

Portare Navas al Napoli non è semplice dato che il giocatore guadagna 18 milioni di euro lordi a stagione. Nelle ultime ore il portiere stava trattando la rescissione del suo contrato con il Psg, questo permetterebbe al Napoli di fargli sottiscrivere un contratto di 2 anni, attivando i benefici del Decreto Crescita. Ovviamente la società partenopea non potrebbe offrire comunque oltre i 3 massimo 3,5 milioni di euro a stagione, ma con la buonuscita del Psg si può trovare la quadratura del cerchio. Resta un’operazione difficile, per questo lunga, ma secondo Repubblica oramai è Navas sarà il nuovo portiere del Napoli.