Juventus, Oppini esulta: “Fatevene una ragione, un saluto a chi non si da pace”

Francesco Oppini, noto tifoso della Juventus e opinionista televisivo, risponde con sarcasmo ai critici del recente patteggiamento della Juventus, esortandoli a “farsene una ragione”.

In seguito al patteggiamento proposto dalla Juventus e accettato dalla Corte Federale, che ha comportato una multa di quasi 718 mila euro senza ulteriori penalizzazioni, Francesco Oppini, opinionista televisivo e noto tifoso della Juventus, ha risposto in maniera beffarda alle critiche sul suo profilo Instagram.

Il commento sbeffeggiante di Oppini

Oppini ha scritto: “Senza neanche arrivare al processo per la manovra stipendi, siamo stati puniti per le plusvalenze con 10 punti di penalizzazione in Serie A ed estromessi di conseguenza dalla prossima partecipazione alla Champions League“. Ha affermato che le plusvalenze, motivo della punizione, non sono mai state considerate un reato per nessun altro club in precedenza, e nel caso della Juventus si riferivano a spostamenti di giocatori reali e non fittizi.

“Fatevene una ragione”

L’opinionista televisivo ha poi ribadito che la Juventus ha patteggiato a seguito delle dimissioni di Agnelli & company, trovando un “gentleman agreement” con l’UEFA. Infine, ha mandato “un grande saluto ed un affettuoso abbraccio” a chi oggi non riesce a darsi pace per una Juventus non retrocessa in Serie B, definendo il processo una “farsa” e esortando i critici a “farsene una ragione“.

Il dibattito sulla Juventus continua

Le parole di Oppini si inseriscono nel contesto di un acceso dibattito sulla giustizia sportiva e sulla situazione della Juventus. La decisione della Corte Federale ha suscitato reazioni contrastanti, con molti che si schierano contro Oppini e alla decisione della corte, alimentando ulteriori discussioni sulla gestione del calcio italiano.