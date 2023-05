Napoli-Sampdoria, Ticketone: “Ci Volevano Sei Stadio Maradona”

In vista dell’ultima di campionato tra Napoli e Sampdoria, il calore dei tifosi partenopei è palpabile. La prevendita dei biglietti ha registrato una partecipazione straordinaria, con oltre 250.000 persone in coda virtualmente. Inoltre, in omaggio al lavoro di Luciano Spalletti, l’allenatore riceverà la cittadinanza onoraria di Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Alla vigilia dell’ultima partita di campionato tra Napoli e Sampdoria, l’entusiasmo dei tifosi partenopei è alle stelle. La prevendita dei biglietti ha infatti registrato un’affluenza straordinaria, tanto che sono state necessarie file virtuali chilometriche per gestire le oltre 250.000 persone connesse nello stesso momento, tutte desiderose di assicurarsi un posto in uno stadio che può accogliere poco meno di 55.000 spettatori.

Lo Stadio Maradona non può contenere tutti i tifosi

Amedeo Bardelli, responsabile di Ticketone, la piattaforma attraverso la quale i tifosi hanno acquistato i biglietti, ha dichiarato: “È stata una giornata complicata: per questa partita ci vorrebbero sei Maradona. Abbiamo avuto un vero e proprio assalto sul sito una volta aperta la vendita e, nonostante tutte le risorse utili per gestirlo, ci sono stati flussi anomali dall’esterno che ci hanno creato non pochi problemi“. La febbrile caccia ai biglietti testimonia la grande voglia dei tifosi di celebrare l’ultima di campionato.

Omaggio a Spalletti: Cittadinanza Onoraria per l’Allenatore dello Scudetto

Domenica sarà l’ultima partita di Luciano Spalletti alla guida del Napoli, che ha guidato la squadra alla vittoria dello Scudetto dopo 33 anni. Come riconoscimento per il suo meritorio lavoro, l’allenatore riceverà la cittadinanza onoraria. Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha confermato: “La votazione del consiglio è stata unanime”. Un omaggio a chi, dopo Bigon e Maradona, ha riportato lo Scudetto in Campania.