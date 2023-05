Sabatini: “De Laurentiis ha già l’accordo con Simeone ma nessuno lo dice”

Walter Sabatini parla del nuovo allenatore del Napoli, secondo il dirigente è Diego Simeone l’allenatore scelto da Aurelio De Laurentiis.

Nelle ultime ore si parla con insistenza di Vincenzo Italiano come futuro allenatore del Napoli. Molti non sono del tutto convinti col nome dell’attuale allenatore della Fiorentina.

Secondo Sabatini però non deve passare il concetto che sia stato Spalletti a voler andar via da Napoli, anche se è stato proprio il tecnico di Certaldo a dirlo.

Sabatini guarda oltre e fa un nome roboante per il nuovo allenatore del Napoli: “De Laurentiis è convinto che questo scudetto non è merito di Spalletti. C’è un ego smisurato. Non fate passare che Spalletti se ne vuole andare. Vi dico di più, c’è già l’allenatore per la prossima stagione: Diego Simeone. Ne sono convinto anche se nessuno lo sta menzionando“.

Diego Simeone è in crisi con l’Atletico Madrid ed a fine stagione può lasciare il club spagnolo. A Napoli potrebbe allenare il figlio Giovanni e recentemente è stato anche ospite di Aurelio de Laurentiis alo stadio Maradona. Ma ovviamente Simeone ha anche un ingaggio altissimo e chiederebbe una squadra di alto profilo. Un progetto difficile a Napoli, che ha spaventato anche Luis Enrique.