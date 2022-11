Chiacchio: “Juve come Parmalat? Caso complesso, è uno tsunami”

L’avvocato Eduardo Chiacchio risponde alla domanda se la Juve rischia come la Parmalat che il caso è complesso e ieri è avvenuto uno tsunami

Edoardo Chiacchio, avvocato ed esperto di diritto sportivo, si è espresso sulla bufera Juventus a Radio Kiss Kiss Napoli. Durante ‘Radio Goal’ l’avvocato ha parlato del terremoto con le dimissioni dell’intero cda bianconero: “La situazione della Juventus è molto più complessa del caso Chievo Verona e Cesena a dire il vero. Queste squadre a loro tempo ebbero un’ammenda mentre la Juventus è stata prosciolta in due gradi di giudizio”. Ha sottolineato il giurista che ha detto la sua opinione su cosa potrà accadere dal punto di vista civile, penale e sportiva sui protagonisti della Juventus e sulla società stessa.

Per Chiacchio la bufera Juventus non è al livello del caso Parmalat

Chiacchio ha poi fatto una previsione sul prosieguo dell’inchiesta: “Ora il Procuratore Federale, qualora emergessero nuovi fatti, può chiedere ricorso alla Corte Federale oppure potrà aprire un nuovo filone d’inchiesta sulla Juventus“.

“Caso Juventus come caso Parmalat? Sotto il punto di vista civilistico non credo siamo su quei livelli, in quel caso c’erano tanti truffati. Sul piano sportivo rischiano sanzioni serie alla Juventus, lo tsunami è avvenuto ieri sera con le dimissioni di tutto il cda dei bianconeri”. Ha concluso Chiacchio.