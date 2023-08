Italo Cucci: “Napoli Indebolito anche se mantiene Osimhen”

Secondo il giornalista Italo Cucci, il Napoli anche se riuscisse a trattenere Osimhen uscirebbe indebolito dal calciomercato.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il giornalista sportivo Italo Cucci, in un’intervista rilasciata ieri, ha espresso il suo parere sul calciomercato delle big italiane, soffermandosi in particolare sul Napoli.

Secondo Cucci, nonostante gli azzurri abbiano trattenuto il bomber nigeriano Victor Osimhen, la squadra di Garcia si è indebolita rispetto alla scorsa stagione. Il motivo? L’addio del difensore coreano Kim Min-Jae, passato al Bayern Monaco.

“Il Napoli se mantiene Osimhen comunque si è indebolita, perché ha perso Kim“, ha dichiarato Cucci. Il centrale ex Fenerbahce è stato una delle rivelazioni della Serie A 2022/23, formando con Rrahmani una coppia difensiva quasi insuperabile.

Kim è stato ceduto al Psg per 50 milioni di euro, una cifra importante che il Napoli non è stato ancora in grado di reinvestire. Questo ha costretto gli azzurri a cercare alternative sul mercato, ma al momento non è ancora chiaro chi sostituirà Kim.

Intanto, Cucci si aspetta “un campionato vivacissimo, dove si ripresenti anche la Juventus come squadra che vuole vincere”. L’inizio della Serie A 2022/23 è previsto per il 13 agosto, con i tifosi in trepidante attesa di scoprire se il pronostico del celebre giornalista si avvererà.