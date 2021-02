Vincenzo Italiano tecnico dello Spezia è uno dei papabili per sostituire Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Italiano, ai microfoni di Radio Marte, rivela un retroscena su Aurelio De Laurentiis e il calcio Napoli:

“De Laurentiis è venuto da me, è sceso negli spogliatoi per congratularsi personalmente dopo la partita di Coppa Italia: è stato un qualcosa di bellissimo. Quando mi è stato detto che stava arrivando il presidente del Napoli a fare i complimenti, pensavo fosse uno scherzo, invece si è presentato davvero, è stato molto cordiale.

Tutto ciò è motivo di orgoglio e di enorme piacere: il proprietario di un club come il Napoli è venuto a congratularsi per quello che stiamo facendo. Ci siamo presi questo attestato di stima, siamo onorati del suo gesto.

Fa piacere essere seguito, perché vuol dire che stiamo lavorando bene e che le cose vanno per il verso giusto. All’inizio, nessuno scommetteva su questo Spezia, ma ora stiamo lavorando bene e stiamo riuscendo a toglierci delle grandi soddisfazioni. Grazie ad un gruppo di ragazzi straordinario, stiamo facendo un ottimo lavoro“.

Vincenzo Italiano fa una riflessione anche sul lavoro di Gennaro Gattuso:

“Spezia è una realtà, Napoli è un’altra. Qui da noi qualche passo falso si può fare, in altre situazioni, dove si lotta per grandi traguardi e si va a duellare con le big, bisogna essere sempre al top. La sconfitta contro di noi o contro il Genoa rientra nell’ambito della sfortuna e dell’imprecisione, perché il Napoli di Rino ha creato molto. In questo momento, la squadra di Gattuso è in lotta per tutte le competizioni: se riesce a concretizzare quanto crea, può vincere e dominare le partite”.

Già da calciatore, a ben vedere, Italiano fu vicino al Napoli:

“Sì, confermo, nel periodo della Serie C del Napoli il direttore Pierpaolo Marino ha cercato di portarmi lì. A quel tempo ero del Verona, militavamo in Serie B e lottavamo per un traguardo importante, per questo non se ne fece nulla”.

Italiano parla di Diego Armando Maradona:

“Sono cresciuto con il mito di Diego, correvo sempre a guardare ’90° Minuto’ in televisione per lui. Avevo un poster di Maradona a grandezza naturale con la maglia del Napoli e la fascia di capitano”.

La città di Napoli ha fatto breccia nel cuore di Vincenzo Italiano?:

“Se mi è piaciuta? E’ spettacolare. Ovviamente, quando arriviamo da avversari ci tratteniamo pochissimo, però è bellissima. Per quanto riguarda lo stadio, sono rimasto a bocca aperta, è quasi tutto rifatto. Era già bello prima, adesso anche di più. Se mi vedo a lavorare in una città così? A me ora fa solamente piacere sapere che gli addetti ai lavori mi apprezzato, vengo da una lunghissima gavetta e ho fatto sacrifici. Sentirsi apprezzati è bellissimo, in futuro vedremo“, ha concluso Vincenzo Italiano allenatore dello Spezia.