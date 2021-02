Sky – Osimhen titolare con l’Atalanta, Gattuso ha le idee chiare

Victor Osimhen titolare contro l’Atalanta, lo annuncia Sky Sport. Gennaro Gattuso pronto a lanciare anche Bakayoko dal primo minuto.

La partita con l’Atalanta di Coppa Italia vedrà il ritorno di Victor Osimhen titolare, un rientro importante per il nigeriano che non giocava dal primo minuto da 94 giorni. Al fianco di Osimhen giocheranno Lorenzo Insigne e Hirving Lozano. Cambi anche a centrocampo per Gattuso che ripropone dal primo minuto Bakayoko al posto di Demme, con Elmas confermato titolare e Zielinski a centrocampo. Fabian Ruiz rientrerà di nuovo tra i convocati ma con ogni probabilità partirà dalla panchina, dato che non si è allenato con la squadra per tre settimane.

Gattuso cambia modulo

Gennaro Gattuso in vista della sfida con l’Atalanta ha altre novità oltre a Osimhen titolare. Secondo quanto riferisce Sky Sport il tecnico del Napoli dovrebbe tornare di nuovo alla difesa a tre. Una retroguardia in piena emergenza con le assenze forzate di Manolas per infortunio e Koulibaly causa covid. Con il modulo a tre uomini in difesa sarebbe Di Lorenzo il terzo centrale mentre Hysak e Mario Rui giocherebbero esterni di centrocampo, portando in fase passiva la difesa a cinque, così come visto nella gara di andata allo stadio Diego Armando Maradona.